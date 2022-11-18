Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 19 и 20 ноября.

19 ноября, суббота

В 10 часов в Челябинске начнутся Международные соревнования по дзюдо «Памяти Григория Веричева» – этап серии профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» (Челябинск, ул. Энгельса, 22, легкоатлетический манеж УралГУФК).

В 16 часов 30 минут – торжественная церемония открытия.

В 17 часов – финал, церемония награждения.

В 12 часов в Челябинске состоится праздник «День Черного кота», который организует известный ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян (ул. Челябинская д. 7, ДК «Новосинеглазово»).

В программе:

- выставка и конкурс на звание самого черного кота,

- конкурс рисунков черных котов,

- конкурс на лучшее исполнение стихов и песен про черных хвостатых, победители получат призы от Фонда зоозащиты «Спаси меня».

В 12 часов продолжит работу образовательная киноплощадка международного фестиваля «ЧелоВечное кино».

Участников ждут лаборатории, мастер-классы, дискуссии, лекции и кинопоказы. Программа. Мероприятие будет проходить на нескольких площадках: Челябинский государственный институт культуры, студия мультипликации «ВидимоНевидимо», кинотеатр «Знамя», кофейня Clover, студия-театр «Манекен».

В 13 часов состоится мастер-класс по традиционной игре на балалайке. Семинар ведёт Максим Дмитриенко, основатель Клуба традиционной игры на балалайке (Челябинск, ул. Энгельса, д. 39, Дом дружбы народов).

В 13 часов и в 16 часов в Молодёжном театре состоится премьера «От двух до пяти» (3+). Это спектакль-хеппенинг для всей семьи, в основу которого положен исследовательский труд Корнея Чуковского (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша спортивных мероприятий.

20 ноября, воскресенье

В 10 часов в Челябинске продолжатся Международные соревнования по дзюдо «Памяти Григория Веричева» – этап серии профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» (Челябинск, ул. Энгельса, 22, легкоатлетический манеж УралГУФК).

В 10 минут – начало соревнований.

В 17 часов – финал, церемония награждения.

В 10 часов на базе Регионального центра технического творчества в Челябинске состоится «Турнир Городов» по робототехнике, в котором смогут принять участие дети от пяти до 15 лет со всей Челябинской области. Регистрация.

В 12 часов продолжит работу образовательная киноплощадка международного фестиваля «ЧелоВечное кино». Участников ждут лаборатории, мастер-классы, дискуссии, лекции и кинопоказы. Программа. Мероприятие будет проходить на нескольких площадках: Челябинский государственный институт культуры, студия мультипликации «ВидимоНевидимо», кинотеатр «Знамя», кофейня Clover, студия-театр «Манекен».

В 12 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоится встреча «Лекарственные растения на страже здоровья» в клубе «Золотая сотка». О лекарственных травах территории Челябинской области расскажет старший преподаватель кафедры биохимии им. Р.И. Лифшица Южно-Уральского государственного медицинского университета Павел Попков (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 13 часов состоится мастер-класс по традиционной игре на балалайке. Семинар ведёт Максим Дмитриенко, основатель Клуба традиционной игры на балалайке (Челябинск, ул. Энгельса, д. 39, Дом дружбы народов).

В 13 часов состоятся онлайн занятие воскресного университета «Ароматерапия в нашей жизни». Спикер: Анастасия Жигар, старший преподаватель кафедры специальной и клинической психологии института образования и практической психологии

В 13 часов и в 16 часов в Молодёжном театре состоится премьера «От двух до пяти» (3+). Это спектакль-хеппенинг для всей семьи, в основу которого положен исследовательский труд Корнея Чуковского (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 15 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоится встреча «Финансово грамотный родитель». Встречу проведет Елена Осипова, эксперт по финансовой безопасности, организатор Selfmama Forum 2021 в Челябинске и ведущая финансовой игры «Управляй своей Жизнью» для взрослых и детей (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60).

В 16 часов состоится Гала-концерт Областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» с участием Народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного академического театра «Русская песня» (Челябинск, пл. Революции, д. 6, театр драмы имени Наума Орлова).

В 18 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков». Зрителям расскажут о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях наших ученых (Челябинск, ул. Труда, 183, корп. 1).

В 18 часов в рамках IX Областных Рождественских образовательных чтений на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» будет организована дискуссионная площадка на тему: «Церковь и театр. Театр военных действий» (Челябинск, Кыштымская, д. 34, конференц-зал Челябинского епархиального управления).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 ноября - Международный мужской день.

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии в России.

19 ноября - День работника стекольной промышленности России.

19 ноября - Всемирный день туалета (был провозглашен в 2001 году в ходе проходившей в Сингапуре международной конференции, посвященной проблемам туалетов).

19 ноября в народном календаре - Павел Ледостав.

20 ноября - Всемирный день ребенка.

20 ноября - День педиатра.

20 ноября – День работника транспорта в России.

20 ноября в православном календаре - Празднование в честь явления иконы Божией Матери «Взыграние Младенца».

20 ноября в народном календаре – Федотов день.