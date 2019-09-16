Челябинские автомобилисты мешают вывозить мусор
Общество
Сегодня, 13:18
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске мусоровозы регионального оператора не могут подъехать к контейнерным площадкам. Автомобилисты перегораживают проезд припаркованными машинами. Это приводит к срыву сроков вывоза ТБО.

Об этом сегодня, 16 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказал начальник городского управления ЖКХ Дмитрий Петров.

«Региональный оператор не смог вывести мусор со 100 контейнерных площадок. Автомобилисты перегораживают проезд машинами, это приводит к срыву графика», - сказал Дмитрий Петров.

Исполняющая обязанности главы города Наталья Котова поинтересовалась, что сделали управляющие компании для того, чтобы исправить эту ситуацию.

«Нужно организовать работу с управляющими компаниями. Для жителей повесить объявления с указанием графика вывоза мусора, чтобы люди знали и не оставляли свои автомобили возле баков», - сказала Наталья Котова.

Автор: 
Инна Шемаева
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