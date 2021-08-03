Челябинские власти заявили о скором завершении ремонта улицы Каслинской

В Челябинске на финишную прямую вышел ремонт улицы Каслинской, которая проходит через два района, Калининский и Курчатовский, и является объектом, вошедшим в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках ремонта Каслинской (это одна из самых длинных улиц Челябинска, ее протяженность составляет почти три километра) произведена замена асфальтного покрытия, уложена зарекомендовавшая себя смесь ЩМА-16, приведены в надлежащее состояние тротуары, в местах пешеходного трафика произведено занижение бордюрного камня, нанесена дорожная разметка. Отремонтированы и пересечения с трамвайными переездами.

Согласно условиям контракта, ремонт данного дорожного объекта должен быть завершен до 20-го августа. На сегодняшний день работы практически завершены, ведется благоустройство. Приемка Каслинской начнется в ближайшее время.