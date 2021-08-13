Эксперты ОНФ снова выявили нарушения при строительстве дороги в рамках проекта БКАД

Эксперты Общероссийского народного фронта выявили грубые нарушения в строительстве участка дороги «Челябинск – Октябрьское», которое ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В связи с этим активисты обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Общественники обнаружили недопустимые отклонения от нормативов при обустройстве уклонов поперечного профиля на всем протяжении обследуемого участка дороги.

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В ОНФ сообщают, что участок дороги был отремонтирован в этом году подрядчиком «ДорстройГрупп». По контракту, компания привела в надлежащее состояние дорогу протяженностью более 15 километров. Работа была принята и оплачена заказчиком.

Как показала проверка экспертов, на участке дороги в большинстве случаев уклоны поперечного профиля не соответствуют требованиям нацпроекта. Допустимым значением является 20 промилле с допустимой погрешностью в +/-5 промилле. Реальные же показатели отличаются в два-три раза. Такие показатели не соответствуют ГОСТу.

«Это может привести к заносу на вираже и скапливанию воды на проезжей части, при этом может возникнуть эффект аквапланирования, ведущий к потере управляемости и, как следствие, – ДТП», - отметили общественники.

Теперь для исправления ошибок потребуется фрезерование дефектных участков, выправление профиля и укладка слоев дорожного покрытия либо укладка нового асфальта поверх уже уложенного. Но активисты заявляют, что надежды на качественный ремонт мало, поскольку исполнитель и заказчик, даже согласившись с доводами общественников, ограничились малообещающей формулировкой: «Сделаем по возможности».

«Это несерьезный подход к реализации национального проекта, на который заложены колоссальные средства. В частности, цена контракта на этот и ряд других объектов, реализуемых «ДорстройГрупп», составляет более 660 миллионов рублей. Ущерб для регионального бюджета будет огромным», – заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Общественники обратились к губернатору региона Алексею Текслеру с просьбой проконтролировать ситуацию. Активисты призывают провести повторную проверку и побудить подрядчика к приведению новой дороги к национальным стандартам.

Эксперты ОНФ уже не первый раз выявляют нарушения при проведении дорожных работ в рамках национального проекта БКАД. Ранее общественники обращались к главе города Наталье Котовой по результатам проверки, проведенной в рамках мониторинга качества на участке от улицы Воровского до улицы Университетская Набережная на улице Худякова.