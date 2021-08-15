В Челябинске завершен капитальный ремонт двух дорог по нацпроекту БКАД

В Челябинске завершен капитальный ремонт автодороги к поселку Новосинеглазово (от Троицкого тракта до улицы Челябинской) и улицы Мраморной (от Морской до кольца автодороги в аэропорт).

Работы на обоих объектах проводил «Челябгорсвет» - в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядная организация на данных дорогах осуществила устройство недостающего наружного освещения и благоустройство.

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Как подчеркнули в городском комитете дорожного хозяйства, дорога к Новосинеглазово, связывающая Челябинск и один из крупнейших поселков Советского района, давно нуждалась в наружном освещении. К тому же на этом участке расположены садовые товарищества - садоводам долгие годы приходилось ожидать общественный транспорт на неблагоустроенных остановках. В рамках капремонта было обустроено шесть остановочных комплексов.

Кроме того, в текущем году наружное освещение было обустроено на улице Мраморной. Теперь дорога, ведущая в аэропорт, полностью освещена. Также на этом участке восстановлены четыре остановки общественного транспорта.

На обоих объектах в рамках обустройства наружного освещения установлены энергосберегающие светодиодные светильники на оцинкованных опорах, все кабели проложены под землей, после устройства кабельной линии восстановлены обочины.

«На остановках общественного транспорта обустроены заездные карманы, пешеходные тротуары, нанесена разметка, на подходах к остановкам установлены оцинкованные перильные ограждения, полностью заменено барьерное ограждение. И, конечно, для удобства передвижения маломобильных групп населения выполнено занижение бортового камня, на пешеходных переходах обустроена тактильная плитка», - сообщили в КДХ Челябинска.

Во время выполнения благоустройства дороги в Новосинеглазово был произведен снос 57 деревьев – денежная компенсация за это уже поступила в управление экологии и природопользования администрации города.

На улице Мраморной выполнена санитарная обрезка около тысячи деревьев, ветви которых нависали над приезжей частью.

В настоящее время ООО ПСК «Звезда» продолжает капитальный ремонт дороги к поселку Сухомесово - от улицы Чистопольской до Кольцевой. Работы по устройству здесь недостающего наружного освещения и благоустройство должны быть завершены до 20-го августа текущего года.

Также в этом году заключен двухгодичный муниципальный контракт с АО «УралАвтодор» по устройству недостающего наружного освещения и благоустройству автодороги от улицы Блюхера до границы Челябинска. На данном объекте работы завершатся 20-го августа 2022-го года.

Как сообщает комитет дорожного хозяйства Челябинска, в настоящее время в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены работы на улицах Салтыкова и Каслинской.

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На улицах Университетской Набережной, Куйбышева, Профинтерна подходит к концу устройство тротуаров, на улице Танкистов подрядчик приступает к нанесению дорожной разметки, на Черкасской осталось лишь восстановить колодцы.

Также в настоящее время ведутся работы по ремонту объектов улично-дорожной сети города.

На улице Рылеева и проспекте Давыдова завершается укладка верхнего слоя покрытия, на Краснопольском проспекте ведется устройство бортовых камней, на улице Гостевой началась установка бордюров, на улице Енисейской - фрезерование изношенного слоя покрытия.