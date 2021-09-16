Наталья Котова проинспектировала ход строительства дороги по улице Наркома Малышева

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 16-го сентября, проинспектировала ход строительства дороги по улице Наркома Малышева.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке от Братьев Кашириных до Университетской набережной появятся не только новое дорожное полотно, но и тротуары, освещение и сопутствующее благоустройство.

С просьбой построить данную дорогу жители Челябинска обратились к Наталье Котовой в марте прошлого года. По поручению мэра было проведено проектирование, получено положительное заключение госэкспертизы и определён подрядчик, который в апреле 2021 года приступил к строительно-монтажным работам.

Поделиться

«Поскольку эта дорога - не магистраль, а внутриквартальный проезд, здесь применены инженерные решения в виде изгибов дороги для успокоения трафика, чтобы не возникало желания «погонять». Тротуар сделан из крупной плитки без фаски, с одной стороны он уже готов, с другой будет завершен в ближайшие две недели. Под полотном проложены сети ливневой канализации, смонтировано освещение, в местах движения пешеходов будут соблюдены все стандарты безбарьерной среды», - рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

В администрации города подчеркнули, что в этом году ремонт дорог в Челябинске ведется комплексно: одномоментно с заменой асфальтобетонного покрытия приводятся в порядок тротуары и придорожные газоны. Яркий тому пример - улица Гостевая, которая была включена в план текущего года благодаря дополнительному финансированию, направленному Челябинску губернатором Алексеем Текслером.

«Мы пересмотрели подход к ремонту улично-дорожной сети, добавив благоустройство тротуаров и восстановление газонной части. Также устанавливаются пандусы, где это необходимо, выполняется понижение бордюрного камня в местах пешеходного трафика, укладывается тактильная плитка для слабовидящих людей», - пояснил Ринат Кучитаров.