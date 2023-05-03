03.05.2023
Консультация юриста: как оплачивается переработка рабочего времени
03.05.2023
УФСБ пресекло в Челябинской области канал незаконной миграции иностранцев
03.05.2023
В Челябинске в этом году отремонтируют 43 трамвайных переезда
03.05.2023
В центре Челябинска четвертого мая перекроют движение на время репетиции Парада Победы
03.05.2023
С 2017 года ММК вложил в экологию 72 миллиарда рублей
03.05.2023
На полянах «Зигальги» появились «слоновьи уши»
Глава подшефной Ясиноватой приехал в Челябинскую область за решением острых вопросов
23.02.2023
Из Челябинской области в ДНР «Единая Россия» отправила десять тонн гуманитарного груза
28.01.2023
Ясиноватая будет развивать дорожную инфраструктуру при помощи предприятий Челябинской области
01.01.2023
Подшефная Челябинской области Ясиноватая проводила 2022 год под обстрелами
30.12.2022
Предновогодняя прифронтовая Ясиноватая: сверяем часы с подшефным городом ДНР
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023