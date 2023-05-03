Глава подшефной Ясиноватой приехал в Челябинскую область за решением острых вопросов

В Челябинскую область прибыл с рабочим визитом Дмитрий Шевченко - глава администрации подшефного региону города Ясиноватая из Донецкой Народной Республики.

«Приехал за решением острых вопросов для Ясиноватой», - сообщил мэр в своем телеграм-канале. В первую очеред

Запланирована встреча главы Дмитрия Шевченко с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Мэр также намерен встретиться с депутатами, предпринимателями, меценатами Южного Урала.

В ходе встреч обсудят капитальный ремонт дорог в городе. На встречах с предпринимателями пойдет разговор об открытии новых производственных предприятий и предприятий торговли (супермаркеты) с целью снижения цен на продукты питания и также создания новых рабочих мест в Ясиноватой.

Глава также намерен поговорить о перспективах отдыха и оздоровления детей Ясиноватой в летние каникулы в лагерях Челябинской области.

Всего Дмитрий Шевченко намерен провести не менее 10 встреч.

Напомним, в 2022 году Челябинская область взяла шефство над городом Ясиноватая и Волновахским районом. Губернатор Алексей Текслер и глава города Дмитрий Шевченко подписали соглашение о сотрудничестве.

Делегация Челябинской области во главе с губернатором неоднократно посещала подшефные территории в Донецкой Народной Республике. В ДНР были переданы автомобили скорой помощи и внедорожники для врачей.

Власти Челябинской области направили дополнительные средства на оснащение современным оборудованием детских садов и школ в подшефном городе Ясиноватая.

Дмитрий Шевченко уже приезжал в Челябинскую область в декабре 2022 года и обсуждал с губернатором Алексеем Текслером предстоящие работы по восстановлению инфраструктуры города Ясиноватой. Сразу после завершения его визита в Ясиноватую были доставлены пять школьных автобусов ПАЗ (с соответствующей маркировкой). Их планировали использовать в качестве общественного транспорта.

Южный Урал помогает Ясиноватой в ремонте и восстановлении дорог. В январе 2023 года в город прибыла всесезонная комбинированная дорожная машина и первый образец прицепа от предприятия из Южноуральска. Прицеп предназначен для транспортировки гусеничной и колесной дорожно-строительной спецтехники.

В школу искусств Ясиноватой из Челябинской области поступили музыкальные инструменты.