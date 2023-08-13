Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 07.08.2023 по 13.08.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 7 по 13 августа 2023 года.

Неделя в Челябинской области началась с того, что утром в понедельник, седьмого августа, Челябинск и еще ряд муниципалитетов региона накрыл густой туман.

Администрация Челябинска проверила готовность восьми общественных пространств Челябинска. Готовность площадок, благоустраиваемых в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды», составляет 91 процент.

Росписи учеников школы Виктора Васнецова «оживают» в интерьере старинного храма благоверного князя Александра Невского в Челябинске. В церкви продолжаются работы по восстановлению величественного исторического облика.

В Пластовском районе в нескольких километрах от старинного храма найден родник, вода которого отличается особыми вкусовыми свойствами.

Челябинская область получит более 47,7 миллиона рублей из федерального бюджета на развитие инфраструктуры детского отдыха. Всего на эти цели правительство выделило дополнительно один миллиард рублей для 16 регионов, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области проконтролировали выполнение партийного проекта «Генеральная уборка 74» в Троицком муниципальном районе. Задачу по активизации работы по ликвидации несанкционированных свалок в муниципалитетах поставил губернатор Алексей Текслер.

В отдельных районах региона в середине недели прошли сильные и продолжительные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра. В связи с объявленным экстренным предупреждением все службы Челябинска работали в режиме повышенной готовности

Губернатор региона, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов и генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт дали старт строительству футбольно-легкоатлетическому манежу. Уникальный спортивный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж площадью 25,3 тысячи квадратных метров и высотой более 35 метров - будет построен на Университетской набережной в Челябинске.

Принято решение, что АО «Государственный ракетный центр Макеева» примет участие в международном военно-техническом форуме «Армия‑2023», который пройдет с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке.

В заповеднике «Аркаим» нашли жертвенник с козьим черепом и оградительный ров. Находку совершили в ходе раскопок комплекса захоронений С-VI на Синташте, известного как детское кладбище.

В поселке Роза восьмого августа был освящен православный храм в честь великомученика Пантелеимона Целителя. Чин великого освящения совершили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Действующий глава Троицкого муниципального района Тимур Мухамедьяров продолжит руководить муниципалитетом еще пять лет. За него единогласно проголосовали депутаты.

Челябинск с успехом провел крупные соревнования по спортивному ориентированию. Старты всех соревновательных дней прошли в Челябинском городском бору.

Девятого августа, в резиденции губернатора состоялся торжественный прием ко Дню Строителя. Глава региона Алексей Текслер вручил благодарности и почетные грамоты лучшим работникам отрасли.

Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися. Во время слушаний жители задали представителям власти множество вопросов, озвучили немало пожеланий и в том числе выступили с критикой документа.

В Челябинске на этой неделе работал туристско-информационный центр (ТИЦ) Москвы. Челябинцам рассказали много интересного о Москве и разработают индивидуальные туры.

Шестьсот молодых людей со всего Южного Урала стали участниками Всероссийского турнира по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» в Челябинске. Победителей турнира в категории «Дети» поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.