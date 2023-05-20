Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 15.05.2023 по 20.05.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 15 по 20 мая 2023 года.

В понедельник утром, 15 мая, в Тракторозаводском районе Челябинска наблюдалась отчетливая дымка, которая возникла от ландшафтных пожаров, происходящих в соседних регионах. Задымление на территории Челябинска и некоторых других муниципалитетов области сохранялось первую половину недели.

В начале недели Наталья Котова представила нового начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска. Комитет дорожного хозяйства Челябинска возглавил Николай Кожевников, который работает в КДХ с 2020 года.

Мотогонщики из Челябинска блестяще выступили на третьем этапе Кубка России по мотокроссу, который состоялся 14 мая в Пензенской области. Воспитанники челябинской спортшколы по автомотоспорту добыли три медали в личном и командном зачетах.

В Челябинске стартовал первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Запланировано отключение шести локальных котельных, а централизованное отключение системы и подача горячей воды в дома начнется 23 мая.

В Челябинске начали монтировать скейт-парк на площади Революции. Открыть его планируют ко Дню защиты детей.

Жителям Челябинска 16 мая предложили выбрать тему главного ледового городка, который возведут на площади Революции в декабре этого года. Голосование продлится до 22 мая.

Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества. Регионы планируют усиливать экономические связи и промышленную кооперацию, расширять сотрудничество в сфере туризма и рекреации. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита южноуральской делегации во главе с губернатором Алексеем Текслером в Астану.

Во вторник, 16 мая Катав-Ивановский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального района Евгения Киршина, который обвинялся в присвоении крупной суммы из бюджета.

В парке культуры и отдыха имени Федько Коркино появилась новая экспозиция. Теперь посетителей встречают маршалы Победы – арт-объекты с изображениями и краткой биографией выдающихся военачальников Великой Отечественной войны.

В министерство экологии Челябинской области пришли представители следственного управления следственного комитета региона. Сотрудников СКР интересовали бумаги, касающиеся обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), вывоза мусора и содержания свалок.

В Челябинском отделении «СоюзМаша» сменилось руководство и откроется пять местных отделений. Новым председателем Челябинского регионального отделения единогласно избран генеральный директор миасского автозавода «УРАЛ» Павел Яковлев. Его первым заместителем утвержден ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

В Челябинском зоопарке на свет появилась красавица Вьюга – так назвали рожденного 16 мая северного олененка, прекрасную дочь Маргаритки и Байкита. Май для Челябинского зоопарка оказался богат на северных оленят.

Главой Миасского городского округа избран 50-летний Егор Ковальчук, до настоящего момента занимающий должность вице-губернатора Челябинской области. Соответствующее решение было принято 17 мая на внеочередной сессии Собрания депутатов Миасского городского округа шестого созыва.

В Челябинске впервые в истории города укладывают рельсы 25-метровые рельсы – вместо привычных: длиной 12,5 метра. Новшество применяется на Свердловском проспекте, где в этом году осуществляется капитальный ремонт трамвайных путей.

В Челябинске при обрушении кровли складского здания пострадали четыре человека. Все травмированные горожане были доставлены в лечебные учреждения города. ЧП произошло по адресу: улица 2-я Потребительская, 28 (корпус 4).

Специалисты из Челябинска отремонтировали два электропоезда Луганской железной дороги. Капитальный ремонт подвижного состава проводился на одном из вагоноремонтных заводов Челябинской области.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев 18 мая посетил с рабочим визитом Челябинск, где провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения.