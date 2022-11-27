Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 21.11.2022 по 27.11.2022)

Представляем вниманию наших читателей значимые и яркие события прошедшей недели.

В Челябинске прошел форум «Стальное кружево Урала»: два насыщенных дня, почетные гости, выступление крутых спикеров, ответы на центральные вызовы времени, новые знания, общение, обмен опытом. В этом году мероприятие собрало более 1000 участников как в оффлайне, так и на онлайн-трансляции. Главная тема форума – «Женщины в современном мире: новые формы солидарности и ресурсы мобилизации» красной нитью проходила через все выступления спикеров.

Претензии челябинских властей к дорожным подрядчикам не иссякают. Их продолжают штрафовать. Почти на миллион рублей оштрафованы подрядчики Челябинска за плохую уборку снега. О результатах контрольных проверок в начале сообщил заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Командир южноуральского батальона «Апостол» Юрий Гагарин (позывной АНГЕЛ), который вместе со своими бойцами отважно защищает Донецкую Народную республику на передовой, а на этой неделе стал гостем многих событий в Челябинске стал сопредседателем штаба Общероссийского Народного фронта Челябинской области. А также перед отъездом в зону СВО посетил палаточный лагерь, где проходят подготовку мобилизованные со всей страны и поделился с военными ценным опытом ведения боевых действий.

Назначен новый главный ревизор Челябинска. Новый председатель Контрольно-счетной палаты Ирина Кузнецова дала первое интервью после назначения на новую должность.

23 ноября, в Госдуме открылась трехдневная выставка «Аркаим: колесница времени». Она знакомит с историей и артефактами Страны городов. В экспозиции полсотни экспонатов – древняя колесница, копии сосудов, ножей, гарпунов, наконечников стрел, украшений, а также литейные формы и образцы горных пород.

Наталья Котова, глава города Челябинск выступила с заявлением, в котором рассказала об огромном количестве проблемных тротуаров, нуждающихся в ремонте. На ремонт челябинских тротуаров, список которых определен на сегодняшний день, требуется около полумиллиарда рублей. Наталья Котова надеется, что городу удастся сделать большой рывок в этом направлении.

Началось проектирование и согласование с ГИБДД так называемого «Шершневского кольца», которое будет реконструироваться, по планам городских властей, в следующем году. Расширив Худякова, мэрия продолжит повышать доступность западного направления.

Бюджет 2023-2025 Челябинской области был принят в основном чтении с поправками «Единой России». Изменения касаются социальной поддержки, образования, здравоохранения, НКО, развития села и центров занятости, сферы культуры. Проект бюджета предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей.

Главой нового муниципалитета в Челябинской области - Коркинского муниципального округа – избрана Наталья Лощинина, которая до настоящего момента руководила Коркинским муниципальным районом. Главы Коркино, поселков Первомайский и Роза покидают свои посты. Соответствующее решение принято на заседании Собрания депутатов Коркинского муниципального округа, которое состоялось 24 ноября.

Спектакль Челябинского НХТ «Егорушкины птицы» удостоен нескольких высших наград I Международного театрального фестиваля "Арктическая сцена" в Мурманске. Профессиональное жюри отметило «Егорушкины птицы» дипломами в номинациях «Лучшая женская роль» (Ксения Бойко) и «Лучшее музыкальное оформление».

Почти 23 миллиарда рублей будет направлено на реализацию мероприятий в рамках инфраструктурного проекта «Комплексное развитие территории Челябинской агломерации, включая развитие транспортной инфраструктуры» в течение 2022-2025 годов. Соответствующее распоряжение правительства Челябинской области подписал исполняющий обязанности председателя регионального кабмина Виктор Мамин.

Мобилизованным жителям Челябинской и Свердловской областей вручили медали «За отвагу». Государственные награды военнослужащие Центрального военного округа получили за мужество и самоотверженность в ходе проведения специальной военной операции.