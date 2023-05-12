Консультация юриста: каковы права работника при переезде предприятия

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

- Организация, в которой я работаю, переезжает. Должен ли работодатель уволить сотрудников по сокращению, и будут ли предпенсионеры иметь право на досрочное назначение пенсии в таком случае?

- Переезд в «другую местность» – это переезд организации в другой населенный пункт, такое значение устанавливают нормы трудового законодательства. Перемещение организации в пределах одного населенного пункта не считается перемещением в другую местность.

Если юридическое лицо решило поменять свое местонахождение, то оно должно уведомить работников об этом не менее чем за два месяца в письменной форме с указанием нового адреса, срока переведения предприятия в новую местность, даты начала работы сотрудника на новом месте. В случае смены местонахождения организации у работодателя нет оснований для сокращения работников.

Перевод, связанный с переездом компании в другую местность, влечет за собой возмещение затрат работников, а именно:

на переезд к месту работы (как самого сотрудника, так и членов его семьи);

на транспортировку его имущества;

на устройство в новой местности.

Согласие или отказ от перевода следует получить от каждого сотрудника индивидуально в произвольной письменной форме. Если в указанный срок работник не дал ответа, то это рассматривается как отказ от перевода.

При отказе от перевода сотрудника необходимо уволить по п. 9 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем). В этом случае компенсация не выплачивается, так как в этом случае увольнение происходит по желанию работника.

Работодатель при неполучении согласия на перевод либо получении отказа от перевода обязан предложить работнику все подходящие вакансии, которые есть на предприятии.

Если работодатель меняет местонахождение в пределах одного города, то продолжение работы работника будет зависеть от того, указан ли в трудовом договоре адрес места работы:

- адрес не указан: работник не может отказаться от работы в новом месте нахождения, в случае невыхода на работу это может расцениваться как прогул.

- адрес указан: работодатель должен будет уведомить работника за 2 месяца об изменении условий трудового договора, в случае несогласия с изменениями работник будет уволен (п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ). При таком увольнении работнику положено выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 174 Трудового кодекса РФ).

Досрочно на пенсию могут выйти предпенсионеры (люди, кому осталось меньше 5 лет до пенсии), если их сократили или уволили в связи с ликвидацией предприятия, и они не могут найти другую работу. Для этого необходимо:

состоять на учете в службе занятости;

иметь необходимый стаж, в 2023 году — 14 лет;

иметь достаточное количество баллов для пенсии по старости, в 2023 году — 25,8.

Однако переезд ликвидацией предприятия не является.

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