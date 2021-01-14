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Между Верхним Уфалеем и Екатеринбургом запускают рельсовый автобус «Орлан»

С 15 января 2021 года между Екатеринбургом и Верхним Уфалеем (Челябинская область) начнет курсировать рельсовый автобус РА-3 «Орлан». Современный дизель-поезд придет на смену пригородным поездам с вагонами на локомотивной тяге и улучшит транспортную доступность городов. Одни считают, что это пойдет во благо южноуральцам, другие уверены в обратном – власти проявляют близорукость и теперь начнется отток трудоспособного населения из Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании, рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» будут курсировать по маршруту Екатеринбург-Пассажирский – Верхний Уфалей один раз в неделю. Каждый вагон двухсоставного рельсового автобуса оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне – мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло.

Политолог Александр Подопригора считает, что пуск «Орлана» не самым лучшим образом отразится на Челябинской области. «Теперь Верхний Уфалей окончательно станет удаленным промышленным пригородом Екатеринбурга», - уверен Подопригора. Кроме того, по его мнению, этот приведет к оттоку кадров. Уфалейцы начнут искать работу в Екатеринбурге. А для цинкового завода, который строят на площадке «Уфалейникеля» свердловские инвесторы, теперь будут привозить работников из соседней области (и не задействовать местных).

Политолог подчеркивает, что при этом «Орлан» не курсирует между Верхним Уфалеем и Челябинском и его запуск не планируется. Он обвиняет правительство Челябинской области в близорукой политике – регион единственный в стране не имеет собственной пригородной компании.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области пояснил, введение на участке Верхний Уфалей - Екатеринбург рельсовых автобусов является штатной заменой подвижного состава. Данные мероприятия находятся в компетенции пригородной пассажирской компании, а не правительства Челябинской области.

В ведомстве опровергают отсутствия транспортного сообщения между Челябинском и Уфалеем.

«Участки полигона Южно-Уральской железной дороги Челябинск - Верхний Уфалей и Верхний Уфалей - Екатеринбург не электрифицированы», - пояснили в миндортрансе. Между Верхним Уфалеем и Екатеринбургом ежедневно будет курсировать пригородный поезд с четырьмя цельнометаллическими вагонами и лишь раз в неделю его будет заменять рельсовый автобус «Орлан».

Из Челябинска в Верхний Уфалей можно добраться на рельсовом автобусе (РА-2), состоящим из трех вагонов. «Уровень пассажиропотока на данном маршруте стабилен, подвижного состава достаточно», - подчеркнули в министерстве.

В министерстве отметили, затраты бюджета Челябинской области при эксплуатации данного вида подвижного состава соизмеримы с компенсацией перевозчику за работу нескольких пригородных поездов на электрофицированных участках. «Тем не менее, правительством региона ежегодно сохраняется пригородное железнодорожное сообщение на вышеуказанных неэлектрофицированных участках», - подчеркивают в министерстве.

Александр Подопригора обвиняет также власти Челябинской области в неспособности построить нормальную автомобильную дорогу от Верхнего Уфалея до границы со Свердловской областью.

В миндортрансе пояснили, Челябинскую и Свердловскую области на севере Южного Урала соединяет автомобильная дорога регионального значения Верхний Уфалей - граница Свердловской области. Ее протяженность 36,7 километра.