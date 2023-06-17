Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области

Ключевым событием третьего дня XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) стало выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии (оно было рекордным по длительности за последние десять с лишним лет). Глава государства сделал ряд важных заявлений, часть из которых непосредственно касалось Челябинской области.

«Главное событие – программная речь президента о том, как обеспечить экономический рост в нашей стране, - рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. - Применительно к Челябинской области речь шла о транспортном коридоре «Север – Юг». Важнейший транспортно-логистический проект для страны».

В своей речи Владимир Путин отметил, что важным фактором роста инвестиционной активности стало «опережающее развитие транспортной, логистической сети». Планируется и дальше обновлять объекты транспортной инфраструктуры.

«Особое внимание будем уделять коридору «Север– Юг». Планируем к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объём экспортных перевозок по этому маршруту. В мае, как многие знают, заключили с иранскими партнёрами соглашение о строительстве недостающего железнодорожного участка на иранской территории», - сказал Владимир Путин.

Челябинская область активно участвует в реализации этого проекта, отметил Алексей Текслер. Регион может стать центром приема и консолидации грузов на восточном направлении транспортного коридора «Север-Юг». Губернатор передал карту транспортно-логистического потенциала Южного Урала министру транспорта и городского развития Ирана Мехрдаду Базарпашу в ходе встречи на полях ПМЭФ-2023. На сегодня уже запущены скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак (Казахстан) – Иран. Мехрдад Базарпаш также считает актуальным развитие восточной ветви транспортного коридора «Север-Юг» через Челябинск. «Это наши готовые линии. Мы активными темпами завершаем восточную железнодорожную ветвь с нашей стороны. Это очень хорошая возможность - перевозить грузы через вас и потом уже к нам», - сказал глава минтранса Ирана губернатору Челябинской области. В настоящее время прорабатывается вопрос визита делегации региона в Иран.

Владимир Путин во время своей речи на ПМЭФ отметил также необходимость предоставлять «больше возможностей людям получать новую специальность, в том числе в сфере информационных технологий или по другим техническим направлениям, компетенции для работы в формате удалённой занятости». В качестве положительного примера президент привел «Школу 21», организованную «Сбером». «Я не могу не поприветствовать программы подобного рода», - сказал Владимир Путин.

В Челябинской области приступили к реализации этого проекта и планируют открыть кампус «Школы 21». На полях ПМЭФ-2023 губернатор Алексей Текслер и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов для информационных технологий (ИТ). «В Челябинской области мы уделяем особенное внимание подготовке специалистов для сферы ИТ, которая начинается в регионе со школьной скамьи. «Школа 21» - еще один шаг в этом направлении» - отметил после подписания соглашения Алексей Текслер.

«В прошлом году Челябинская область вошла в пятёрку лучших субъектов РФ по цифровой трансформации. Мы видим, что правительство региона не останавливается на достигнутом и справедливо ставит во главу угла вопрос подготовки квалифицированных ИТ-кадров, так необходимых стране сегодня, - констатировал Герман Греф.

Алексей Текслер рассказал, что «Школу 21» планируется открыть уже в следующем году. «Это даст толчок дальнейшему развитию IT-сферы региона», - выразил уверенность губернатор.

Владимир Путин также озвучил новые меры поддержки внутреннего туризма с учетом роста туристического потока. Глава государства предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов и включить в нее строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков, горнолыжных курортов.

Кроме того, президент предложил выделить дополнительно 11 миллиардов рублей на поддержку строительства модульных гостиниц что «позволит реализовать ещё 470 проектов подобного рода – почти на девять тысяч номеров».

Алексей Текслер поставил задачу существенно нарастить количество современных мест размещения туристов Челябинской области. Регион уже вошел в федеральный проект по модульным объектам и получит беспрецедентные меры поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (почти 918 миллионов рублей). Это позволит активно развивать туристический потенциал Южного Урала. В регионе, помимо федеральных, реализуются региональные меры поддержки организаций гостинично-туристической сферы. Активно развиваются промышленный и экологический туризм.

Кроме того, на площадке ПМЭФ состоялось подписание соглашения между комитетом по туризму города Москвы и правительством Челябинской области. В рамках сотрудничества регионы планируют совместно развивать детский образовательный туризм и увеличивать встречные туристические потоки.

«Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса даже взыскательным туристам и ведем масштабную работу по развитию туристской инфраструктуры Челябинской области: создаем качественные и безопасные туристические маршруты, продвигаем активный отдых и путешествия среди молодежи, повышаем качество сервиса в сфере гостеприимства», – отметил заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.

Владимир Путин также призвал поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают свои первые шаги, в том числе в рамках социального контракта. «Считаю правильным, если участник социального контракта будет проходить дополнительное обучение предпринимательским навыкам на базе центров «Мой бизнес», конечно, за счёт государства», - сказал глава государства.

«Социальный контракт нужно максимально ориентировать на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства. Увеличивать долю таких контрактов», - предлагал ранее Алексей Текслер.

В Челябинской области в 2022 году социальным контрактом воспользовались более пяти тысяч жителей, из них почти две тысячи человек направили полученные средства именно на предпринимательскую деятельность. За три месяца 2023 года в регионе было заключено более 800 контрактов, из них 46,2% - на развитие индивидуального предпринимательства. На поиск работы заключено более 28% контрактов от общего числа.

В регионе в центре «Мой бизнес» потенциальные предприниматели и самозанятые, которые претендуют на получение соцконтракта. могут получить консультацию по написанию бизнес-плана в соответствии с требованиями органов социальной защиты и пройти обучающий курс по основам предпринимательства.

Кроме того, на Южном Урале планируют упрощать процесс получения мер соцподдержки. Челябинская область, платежная система «Мир» и Федеральное казначейство договорились о запуске многофункциональной Карты жителя региона, на полях ПМЭФ было подписано соответствующее соглашение. «Это и социальная карта, это возможности транспортной карты, это возможности для студентов получать стипендии, и многое другое», - пояснил Алексей Текслер.

«Электронный сертификат ускоряет и упрощает процесс получения мер государственной поддержки, при этом полностью обеспечивает целевое расходование средств бюджетов», - отметил руководитель Казначейства России Роман Артюхин. Средства ка карту могут поступать как из федерального, так и из регионального бюджета «Процесс получения мер соцподдержки с электронным сертификатом станет в разы проще, люди смогут приобрести нужные им товары и главное - выбирать их самостоятельно», - прокомментировал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

В третий день ПМЭФ Челябинская область договорилась о сотрудничестве с рядом регионов страны. Было подписано соглашение с Санкт-Петербургом. Стороны договорились сохранять и развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах деятельности. «Сегодня межрегиональное взаимодействие, сотрудничество и кооперация, в частности, промышленная, очень важны», - подчеркнул Алексей Текслер. «Петербург и Челябинская область – регионы с огромным промышленным потенциалом, который имеет стратегическое значение для России. У нас много интересных проектов для совместного развития», – констатировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Челябинская область заключила также межрегиональное соглашение с Иркутской областью. Стороны намерены обмениваться опытом в части развития экономики, совместно развивать малый и средний бизнес, расширять взаимодействие в промышленности, а также в сферах транспорта, строительства, ЖКХ, сельского хозяйства и многих других. «Открыты для новых совместных проектов. В том числе, по увеличению турпотока, развитию инновационной инфраструктуры», - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На ПМЭФ-2023 Алексей Текслер подписал соглашения о сотрудничестве с главами новых субъектов Российской Федерации – Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. Челябинская область на взаимовыгодных условиях будет совместно с новыми территориями развивать промышленность и транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, укреплять земельно-имущественные отношения, уточнил губернатор. Также соглашения подразумевают совместную работу в сферах сельского хозяйства, науки и инноваций, охраны окружающей среды, образования, молодежной политики, здравоохранения, культуры, спорта, информационных технологий, социальной защиты населения и других.

«Мы уже активно работаем с Челябинской областью, она шефствует над очень непростыми из-за обстрелов и разрушений Ясиноватой и Волновахой. Сделано очень много», - рассказал врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, реализация соглашения позволит вывести отношения регионов на новый уровень.

На состоявшейся в рамках ПМЭФ панельной сессии Алексей Текслер раскрыл роль агломерационных связей в развитии Челябинской области. «Сегодня основной экономический рост в регионе мы получаем, собственно, как и в стране, в агломерациях», отметил губернатор и добавил, что, понимая эти эффекты, правительство области активно занимается развитием агломерационных процессов. В регионе ярко выражены две агломерации – Челябинская и Магнитогорская. Они связаны скоростным железнодорожным движением. Каждая имеет свои приоритетные направления развития.

Южный Урал развивает и межрегиональную агломерацию Челябинск – Екатеринбург, которая на сегодня является третьей по численности агломерацией России. Важными шагами в ее развитии стало расширение скоростной магистрали М-5 до четырех полос и запуск экспресс-поезда «Орлан». «Таких аналогов нет в стране, когда два крупных индустриальных центра активно развиваются вместе. Мы видим в агломерациях драйвер развития, так как рост экономики в них идет быстрее», - подчеркнул Алексей Текслер.

Сегодня завершающий день Петербургского международного экономического форума.