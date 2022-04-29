Студенты ЮУрГУ остались под большим впечатлением от экскурсии в ГРЦ Макеева

Впервые в Государственном ракетном центре имени Макеева (Миасс, Челябинская область) состоялся научно-практический семинар «Современные технологии в области композиционных материалов», организованный кадровой службой предприятия совместно со специалистами ГРЦ и ЮУрГУ.

В мероприятии приняли участие 23 студента старших курсов, большинство из которых обучается по целевому набору от ракетного центра, а также трое преподавателей вуза. Гости получили возможность посетить новый корпус опытного производства и экспериментальной технологии.

По словам идейного вдохновителя и активного организатора этого семинара, ведущего инженера и по совместительству преподавателя ЮУрГУ Тамары Балыкиной, студенты-целевики обучаются по специальности «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». Специальность подразумевает широкую подготовку специалистов и позволяет выпускнику работать в большинстве отделов ГРЦ. В ближайшее время им предстоит определиться, какое направление работы для себя выбрать.

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Как сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», цель семинара состояла в том, чтобы познакомить студентов с новейшим технологическим оборудованием, используемым при производстве узлов и систем ракетно-космической техники из композиционных материалов, основными операциями технологического процесса и методами контроля качества. Возможно, кто-то из них захочет в будущем выбрать именно это технологическое направление, конструирование нестандартного оборудования, воплощать в жизнь смелые инженерные мысли.

Руководитель семинара, начальник сектора Сергей Кречка продемонстрировал студентам оборудование нового корпуса, которое используется для создания силовых конструкций из композиционных материалов с помощью универсального метода – намотки. Также молодежь увидела специфические материалы типа углерод-углерод, у которого очень сложная технология изготовления, и многое другое.

Гости остались под большим впечатлением от визита на предприятие.

Михаил Федоров, студент-целевик ЮУрГУ (Челябинск): «От этого семинара я почерпнул очень много нового. На меня произвел глубокое впечатление высокий уровень технологий, оснащения, в целом всего производства. Хочется отметить и профессионализм, компетентность специалистов, которые рассказывали о технологиях изготовления композиционных материалов».

Виктор Федоров, начальник центра космической техники имени Макеева, исполняющий обязанности заместителя заведующего кафедрой «Летательные аппараты» ЮУрГУ (Челябинск): «Впечатления от встречи самые положительные. Для развития молодого инженера, углубленного изучения предмета, в данном случае дисциплин «Технология изготовления конструкций из композиционных материалов», «Проектирование конструкций из композиционных материалов». Огромное значение имеет ощущение реальности: своими глазами увидеть оборудование, рассмотреть его со всех сторон, ощутить его габариты, понять его возможности, какие операции на нем можно выполнять. Эта задача сегодня на семинаре и была выполнена. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество вуза с предприятием, чтобы специалисты, которые приходят после обучения в ЮУрГУ на производство, были технически подкованными, грамотными не только теоретически, но уже и практически.