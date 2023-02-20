В Челябинске завершен первый этап ремонта в разрушавшемся общежитии на Мира

Челябинские власти сегодня, 20 февраля, сообщили об окончании первого этапа ремонтных работ в общежитии на улице Мира, 102 в Металлургическом районе.

В мэрии напомнили, что осенью 2022 года из-за несанкционированных душевых и систематического подтопления возникла угроза обрушения северной стены дома.

С 24 ноября 2022 года по решению главы Челябинска Натальи Котовой и за счет средств резервного фонда администрации управляющая компания «Челябинск» начала аварийно-восстановительные работы по усилению конструкций жилого здания и внутреннему ремонту мест общего пользования.

УК провела демонтаж и монтаж стены с северной стороны дома. После восстановления гидроизоляции на всех этажах отремонтированы душевые, санузлы, умывальные комнаты и прачечные. В них полностью заменены инженерные сети, смонтированы новые пластиковые окна и двери. Кроме того, была проведена большая работа в подвале дома, где полностью заменены системы отопления, водоснабжения и канализации. Все ремонтные работы закончены 15 февраля.

«В пятницу, 17 февраля, мы открыли доступ в отремонтированные помещения, передав их по актам собственникам жилья. К сожалению, уже сегодня мы наблюдаем большое количество вандализма и самовольных «врезок». Жители самостоятельно устанавливают себе душ, что приводит к затоплениям, и проводят воду, врезаясь в общую систему коммуникаций, из-за этого она работает неправильно. Управляющая компания будет стараться не допускать подобных вмешательств, выявлять и пресекать их», - подчеркнул руководитель управления ЖКХ Челябинска Вадим Храмцов.

Аналогичные работы на южной стороне дома будут продолжены в весенне-летний период. Это, заявили в мэрии, позволит обеспечить безопасное проживание граждан до момента расселения.

Напомним, в декабре ушедшего года по факту нарушения жилищных прав горожан, живущих в аварийном общежитии на Мира, 102, следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Также за ситуацией с домом внимательно следил (и продолжает следить) Народный фронт, ранее предлагавший сотрудникам мэрии и управляющей компании поселиться в доме, где треснувшую стену – по решению администрации Челябинска – разобрали (во укрепление конструкций) в зимние морозы. Эвакуироваться на период проведения работ жильцы категорически отказались, заявив при этом, что их жизни – как игрушки в чьих-то руках.

Комментируя ситуация с данным общежитием, администрация Челябинска заявляла, что расселение многоквартирного дома №102 по улице Мира планировалось осуществить в 2036 году. Однако девятого сентября ушедшего года комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендовала осуществить расселение в первоочередном порядке. В отношении этого дома был введен режим повышенной готовности, а жители - уведомлены о необходимости эвакуироваться, в том числе в жилые помещения маневренного фонда при отсутствии иных жилых помещений. Но, как было сказано выше, челябинцы покидать насиженные места не захотели.

Отвечая на претензии жильцов по поводу того, что дом начали разбирать в холода, городские власти поясняли, что ремонтно-восстановительные работы необходимы, для того чтобы предотвратить возможную чрезвычайную ситуацию.