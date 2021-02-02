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В Челябинской области из-за снегопада продлено ограничение движения большегрузов на трассе М-5

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В Челябинской области из-за снегопада продлено ограничение движения большегрузов на трассе М-5

В Челябинской области из-за снегопада и метели на автодороге М5 «Урал» ограничено движение большегрузного транспорта. Оно будет действовать до полуночи вторника, второго февраля.

Как сообщили в УГИБДД региона, ограничение продлено в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада, местами - метелями и гололедом на участке с 1548-го по 1799-й (от границы с республикой Башкортостан до Чебаркуля) трассы М-5.

Время окончания ограничения движения может быть изменено, если погода не улучшится.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на автодороге сейчас работают 46 экипажей ДПС, обеспечивая бесперебойную работу снегоуборочной техники.

В случае ухудшения обстановки будет дополнительно выведено 20 экипажей ДПС.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами и не совершать рискованных маневров, по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожными и соблюдать правила безопасности.