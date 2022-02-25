В Челябинской области обнулят налог для инвесторов строительства крупных объектов спорта

В Челябинской области освободят от уплаты налога на имущество инвесторов строительства крупных спортивных объектов на территории региона.

Соответствующие поправки в областной закон «О налоге на имущество организаций» рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона 24 февраля.

Законопроект разработан по итогам обращения губернатора Алексея Текслера к региональному парламенту 25 мая 2021 года. В нем, в частности, указывалось на необходимость создания спортивной инфраструктуры для увеличения доступности к спортивным сооружениям жителей Челябинской области.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев, данная мера налогового стимулирования вводится для привлечения в регион инвесторов для создания спортивных сооружений с высокой вместимостью, предназначенных для проведения масштабных физкультурных и (или) спортивных мероприятий.

«Законопроект разработан для создания в регионе укрупнённой спортивной инфраструктуры и, кроме этого, подобные спортивные сооружения необходимы для проведения на территории области спортивных мероприятий международного уровня», - прокомментировал Александр Лазарев.

В настоящее время для инвестиционных проектов, реализуемых в сфере «Деятельность физкультурно-оздоровительная», по налогу на имущество организаций предусмотрена льгота (0% на пять лет) при включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области. При этом объем

капитальных вложений для инвестиционных проектов, реализуемых в Челябинском и

Магнитогорском городских округах, составляет не менее 250 миллионов рублей.

Предлагается дополнить статью 3 областного закона «О налоге на имущество организаций» новой категорией налогоплательщиков, для которой на бессрочный период устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов в отношении объектов недвижимого имущества для проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий, созданных после первого января 2021 года. Их первоначальная стоимость должна составлять не менее 700 миллионов рублей каждый.

В настоящее время под данные критерии подпадает три инвестиционных проекта в Челябинске – это Теннисный центр (ООО «Мистраль»), Центр экстремальных видов спорта («Ариант») и РМК-Арена. Общий объем капитальных вложений составит порядка 6,5 миллиарда рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

В мае 2021 года во время отчета губернатор объявил о том, что на Университетской набережной Челябинска появится новый спортивный город, состоящий из спортивных объектов олимпийского уровня. Будет возведено четыре знаковых объекта: универсальный спортивный комплекс, Центр экстремальных видов спорта (с возможностью проведения соревнований любого уровня), Аквазона (с искусственной волной, пляжным волейболом, бассейном и другими направлениями) и шесть крытых теннисных кортов (где будут проводить и международные соревнования).

«Весь этот спортивный мини-город будет объединен единым благоустройством и связан с Городским бором новым пешеходным мостом», - добавил Алексей Текслер.

В реализацию проектов будут вложены частные инвестиции. Так, Русская медная компания (АО «РМК») намерен вложить более пяти миллиардов рублей в строительство уникальной спортивной арены. Спортивный комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров разместится на площади 4,2 гектара.

РМК-арена будет рассчитана на проведение международных соревнований и вместит пять тысяч болельщиков. Здесь же можно будет проводить массовые концертные мероприятия для семи тысяч зрителей.

Комплекс расположится на северо-западе города между улицей Университетская набережная и рекой Миасс. Старт строительству РМК-арены был дан в сентябре 2021 года.

В декабре 2021 года депутаты рассмотрели законопроект о снижении ставок арендной платы за земельные участки, предоставленные для строительства крупных спортивных объектов.