В пятницу в Челябинской области сохранится жара, местами ливни и грозы

В пятницу, 12 августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода с прояснениями, ночью возможны сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, днем – без существенных осадков.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 13-15 градусов, по области - плюс 11-16 градусов, в горах и низинах – до плюс восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 24-26 градусов, по области – плюс 23-28 градусов.

Ветер северо-западный, северный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение ночи оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба, днём понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 5 часов 21 минуту, заход - в 20 часов 36 минут. Долгота светового дня - 15 часов 15 минут. Луна растущая.

По народному календарю 12 августа - Силуан и Сила.

В этот день обращали внимание на погоду: если она была пасмурной и прохладной, то дождя можно было не ждать. А вот сильное мерцание звезд на рассвете предвещало скорые и обильные осадки. Если же дождь заморосил под вечер, да еще при ветреной погоде — быть долгой мокроте.

Именины в этот день: Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.