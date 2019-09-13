Суровый город

В Челябинске мусорные баки наполняют гниющими останками животных
Фото: 
АнтиСМОГ
Происшествия
Сегодня, 16:56

В Челябинске мусорные контейнеры наполняют гниющими останками животных. Протухшее мясо жутко пахнет, зловоние наполняет окрестности.

Фотографии баков с тухлятиной общественникам из «АнтиСМОГа» прислали жители Курчатовского района. Ужасная по виду и запаху контейнерная площадка находится по адресу: Свердловский тракт, 4-В.

Горожане рассказали, что не в силах приблизиться к контейнерам и выбросить мусор. Такая ситуация, увы, не единственная. Гниющее мясо в баках оказывается периодически.

«АнтиСмог» написал письма в минэкологии региона и Роспотребнадзор, а также сообщил о проблемной площадке регионального оператора (ООО «ЦКС») и местную управляющую компанию.

«Если вы стали свидетелями нарушения экологического законодательства, звоните на горячую линию «Антисмога»: 777-08-08, пишите в мессенджеры Viber/WhatsApp на номер: 8-951-777-08-08, а также в группы «АнтиСМОГа» в социальных сетях», - призывают общественники.

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