ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске задержаны члены ОПГ, которые распространяли наркотики в УрФО

Происшествия
Вчера, 14:58
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Челябинской области задержали шестерых человек, которые распространяли наркотики на территории Уральского федерального округа. У них было изъято порядка пяти килограммов «синтетики».

 В лесополосе Центрального района Челябинска сотрудниками полиции были задержаны две неработающие местные жительницы, у которых при себе было два килограмма синтетического наркотика. В ходе обыска по месту их проживания стражи порядка изъяли еще три килограмма «дури».

«Установлено, что женщины являлись региональными курьерами группы, организовавшей поставки синтетических наркотиков на территорию Уральского федерального округа. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержано еще четыре активных участника, причастных к распространению запрещенных веществ. У них также изымались наркотические средства, расфасованные для дальнейшей реализации, весы и упаковочный материал», - сообщил врио руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Григорий Макеев.

Наркотики сбывались через тайники-закладки, наркозависимых покупателей на территории Курганской, Свердловской и Челябинской областей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Наркосбытчикам может грозит пожизненный срок.

Напомним, сейчас в Челябинской области продолжается антинаркотическая операция «Мак», которая направлена на ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Добавим, челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, по телефону в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или 02.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Наркотики
Происшествия
29.07.20 15:41
Сотрудники ГИБДД задержали челябинца с крупной партией «синтетики»
Происшествия
27.07.20 16:21
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон
Происшествия
13.07.20 10:16
Полицейские Челябинска ликвидировали наркопритон
Происшествия
08.07.20 10:26
Осуждены иностранцы, которые забрали наркотики, используя услуги компании «Яндекс такси»
Вчера, 10:35
Задержан миасец, который вымогал деньги, представляясь женщиной
Вчера, 10:13
В поселке Мирный украли банкомат, в котором было почти полмиллиона рублей
Вчера, 10:12
В Миассе под колесами пассажирского поезда погиб юный мотоциклист
30.07.20 15:44
В Челябинске потушили здание, которое должны были сдать к саммитам ШОС и БРИКС
30.07.20 14:42
Челябинка заявила, что ее насильственно удерживали на проекте «Дом-2»
30.07.20 10:43
Житель Саткинского района зарезал жену на глазах дочерей
29.07.20 16:45
Суд признал недействительным контракт по строительству фонтана в Копейске
29.07.20 16:05
В Златоусте мошенники с пенсионеров переключились на детей
29.07.20 15:41
Сотрудники ГИБДД задержали челябинца с крупной партией «синтетики»
29.07.20 14:17
В Челябинске загорелось здание центра по шорт-треку
Общество
Вчера, 11:08
Поддержка предприятий
Семь инициатив Алексея Текслера внесены в перечень поручений Владимира Путина
Общество
Вчера, 14:50
Общественник из Златоуста пугает горожан аварийным мостом
Новости
Вчера, 16:29
Происшествия
Южноуральцу, убившему жену на глазах двух маленьких дочек, предъявлено обвинение
Вчера, 16:16
Происшествия
Юный челябинский наркосбытчик распылил газ в лицо задержавшего его полицейского
Вчера, 16:08
Политика
В Челябинской области назвали муниципалитеты с самыми эффективными главами
Вчера, 15:56
Федерация
От Минфина – олигархам: аттракцион неслыханной щедрости
Вчера, 15:53
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 1, 2 и 3 августа
Материалы рубрики
Вчера, 16:29
Происшествия
Южноуральцу, убившему жену на глазах двух маленьких дочек, предъявлено обвинение
Вчера, 16:16
Происшествия
Юный челябинский наркосбытчик распылил газ в лицо задержавшего его полицейского
Вчера, 15:52
Происшествия
Прокуратура Челябинска заинтересовалась пожаром в новом здании по шорт-треку
Вчера, 11:49
Происшествия
Челябинское УФАС проверяет законность размещения рекламы на автомобиле
Вчера, 11:16
Происшествия
Полицейские Челябинска ищут жертв «целительницы» в черном платье в белый горох
Теги
УМВД по городу Челябинску
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика