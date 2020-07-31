В Челябинске задержаны члены ОПГ, которые распространяли наркотики в УрФО

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Челябинской области задержали шестерых человек, которые распространяли наркотики на территории Уральского федерального округа. У них было изъято порядка пяти килограммов «синтетики».

В лесополосе Центрального района Челябинска сотрудниками полиции были задержаны две неработающие местные жительницы, у которых при себе было два килограмма синтетического наркотика. В ходе обыска по месту их проживания стражи порядка изъяли еще три килограмма «дури».

«Установлено, что женщины являлись региональными курьерами группы, организовавшей поставки синтетических наркотиков на территорию Уральского федерального округа. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержано еще четыре активных участника, причастных к распространению запрещенных веществ. У них также изымались наркотические средства, расфасованные для дальнейшей реализации, весы и упаковочный материал», - сообщил врио руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Григорий Макеев.

Наркотики сбывались через тайники-закладки, наркозависимых покупателей на территории Курганской, Свердловской и Челябинской областей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Наркосбытчикам может грозит пожизненный срок.

Напомним, сейчас в Челябинской области продолжается антинаркотическая операция «Мак», которая направлена на ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Добавим, челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, по телефону в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или 02.