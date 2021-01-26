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Итоги всероссийской дрифт битвы подвели в Челябинской области

В минувшие выходные, 23 и 24 января, на озере Калды Челябинской области состоялся III этап Открытого зимнего чемпионата Урала по дрифту 2020-2021. На льду сражалось 83 пилота со всего Урала, а также из Сочи, Москвы, Уфы и Омска.

Организатором битвы выступила Уральская лига дрифта при поддержке Федерации автоспорта Челябинской области. Среди участников были как опытные спортсмены, призеры и победители соревнований летнего и зимнего дрифта, так и новички. Принять участие мог любой желающий на заднеприводном автомобиле, отвечающим требованиям безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Уральской лиги дрифта агентству «Урал-пресс-информ», в субботу, 23 января, соревновался класс «Анлим» (без ограничений по размеру колеса), а в воскресенье, 24 января, – класс «Боевая классика» (максимальный диаметр колеса — 14).

Лучшими стали:

Личный зачет, класс «Анлим»:

1. Смирнов Константин (ВАЗ-2102) #Екатеринбург

2. Квачадзе Михаил (ВАЗ-2104) #Челябинск

3. Гадельшин Руслан (ВАЗ-2104) #ВерхняяПышма

Командный зачет, класс «Анлим»:

1. МУТАНТ МОТОРСПОРТ #Екатеринбург

2. Avtoport74Team #Челябинск

3. LSE #Екатеринбург

Личный зачет, класс «Боевая классика»

1. Медведев Александр (ВАЗ-2104) #Челябинск

2. Новокшонов Евгений (ВАЗ-21063) #Екатеринбург

3. Васильев Семён (ВАЗ-2107) #Челябинск

Командный зачет, класс «Боевая классика»

1. МИР МАСЕЛ #Челябинск

2. LSE #Екатеринбург

3. AJS #Челябинск

Чемпионат Уральской лиги дрифта – самый масштабный в стране среди зимних дрифт-соревнований сезона 2020–2021. Всего в трех этапах чемпионата уже приняли участие 150 пилотов из 13 регионов России. Впереди еще 2 этапа: 13–14 февраля и 21–22 февраля (финал).

Соревнования проходят на специально подготовленной ледовой трассе вблизи Челябинска (на озере Калды, на базе отдыха «Русский остров»). Вход для зрителей свободный. Специально для болельщиков в этом году работает LAVR ДРИФТ-ТАКСИ — пилоты ULD катают зрителей на ледовой трассе (билет стоит 1000 рублей).

Можно следить за соревнованиями и онлайн. Трансляция проходит в режиме реального времени, съемка с трех камер, лучшие ракурсы, самые интересные моменты и даже интервью с пилотами.