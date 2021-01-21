Всероссийская дрифт-битва пройдет под Челябинском

Третий этап Открытого зимнего чемпионата Урала по дрифту состоится 23-24 января. За кубок сразятся не только уральцы, но и пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска и Читы.
Соревнования проходят на специально подготовленной ледовой трассе вблизи Челябинска, а именно на озере Калды, на базе отдыха «Русский остров». Вход для зрителей свободный. За соревнованиями можно также следить онлайн: трансляция проходит в режиме реального времени, съемка с трех камер, лучшие ракурсы, самые интересные моменты и даже интервью с пилотами.
Расписание трансляции:
23 января (суббота) 15:00, ТОП-32 класс «Анлим»
24 января (воскресенье) 15:00, ТОП-32 класс «Боевая классика»
Расписание соревнований (совпадает в субботу и воскресенье):
08:30 – 11:00 Регистрация участников, техническая инспекция
09:00 – 10:00 Тренировки 1 сессия (1 час)
10:00 – 10:15 Брифинг 1
10:15 – 11:15 Тренировки 2 сессия (1 час)
11:15 – 11:30 Брифинг 2
11:30 – 14:00 Квалификация
14:30 – 14:45 Брифинг 3
15:00 – 17:30 Парные заезды
18:00 – 18:10 Награждение
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Купить билет можно и в день гонки, но стоить он будет 1000 рублей.
1 билет — 3 круга по ледовой трассе (парные заезды).