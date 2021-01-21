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Всероссийская дрифт-битва пройдет под Челябинском

Третий этап Открытого зимнего чемпионата Урала по дрифту состоится 23-24 января. За кубок сразятся не только уральцы, но и пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска и Читы.

Соревнования проходят на специально подготовленной ледовой трассе вблизи Челябинска, а именно на озере Калды, на базе отдыха «Русский остров». Вход для зрителей свободный. За соревнованиями можно также следить онлайн: трансляция проходит в режиме реального времени, съемка с трех камер, лучшие ракурсы, самые интересные моменты и даже интервью с пилотами.

Расписание трансляции:

23 января (суббота) 15:00, ТОП-32 класс «Анлим»

24 января (воскресенье) 15:00, ТОП-32 класс «Боевая классика»

Расписание соревнований (совпадает в субботу и воскресенье):

08:30 – 11:00 Регистрация участников, техническая инспекция

09:00 – 10:00 Тренировки 1 сессия (1 час)

10:00 – 10:15 Брифинг 1

10:15 – 11:15 Тренировки 2 сессия (1 час)

11:15 – 11:30 Брифинг 2

11:30 – 14:00 Квалификация

14:30 – 14:45 Брифинг 3

15:00 – 17:30 Парные заезды

18:00 – 18:10 Награждение

СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ — LAVR ДРИФТ-ТАКСИ

Пилоты ULD катают зрителей на ледовой трассе. Купить билет со сидкой 50% (за 500 рублей) можно уже сейчас! Ссылка будет работать до 22.01.2021.

Купить билет можно и в день гонки, но стоить он будет 1000 рублей.

1 билет — 3 круга по ледовой трассе (парные заезды).