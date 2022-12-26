Златоустовская «Уралочка» выиграла первый тур ватерпольной Суперлиги России

В Златоусте (Челябинская область) завершился тур Чемпионата Суперлиги России по водному поло среди женщин. Его победительницей стала команда «Динамо-Уралочка», набравшая девять очков из десяти возможных на этом турнире.

Ватерполистки Златоуста одержали четыре победы. Над «Буревестником», «Югрой», «Спартаком» и действующим Чемпионом России «Кинефом». Еще один матч, с московским «СКИФом», завершился вничью.

Таким образом, «Динамо-Уралочка» упрочила свое лидирующее положение в турнирной таблице Суперлиги. У команды с учетом набранных баллов на предварительном этапе – 17 очков с разницей мячей +37. У ближайшего преследователя - «Кинефа» - их 13.

Кроме того, в числе лучших бомбардиров тура – нападающей «Уралочки» Белла Маркоч – 14 забитых голов.