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Когда придёт весна?

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 09:38
Автор: 
Олеся Денисова

Жители Челябинской области уже встретили календарную и астрономическую весну, на очереди фенологическая и метеорологическая.

Календарная весна наступила первого марта. Астрономическая весна не зависит от капризов природы и наступает всегда в один и тот же день - в День весеннего равноденствия. В 2020 году он пришелся на 20 марта.

Фенологическая весна наступает после прилета птиц с началом пробуждения растений. Фенологи делят весну на три периода: от начала интенсивного таяния снега, от начала ледохода, от зеленения черемухи.

У метеорологов весенний сезон начинается после перехода среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку. «Эта дата в каждом регионе своя и меняется ежегодно в зависимости от атмосферных процессов», - уточнили в Челябинском Гидрометцентре.

Многолетний период наблюдений показывает, что в Челябинске весна наступает в среднем шестого апреля. После этого начинается процесс интенсивного снеготаяния. Дата схода снежного покрова приходится на 19 апреля. В 1930 году весь снег сошел уже к 16 марта.

По прогнозам синоптиков, к концу наступившей недели температура воздуха днем будет подниматься до 9-11 градусов. В ночные часы пока еще остаются минусовые температуры, в первой половине недели будет холоднее. Начало апреля, по долгосрочным прогнозам, большим теплом не порадует.

По астрономическим данным, жизнь весны короче лета, но продолжительнее осени и зимы. Она длится 92 дня 21 час.

Автор: 
Олеся Денисова
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