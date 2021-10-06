Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая экологию в правительстве страны, рассказала президенту Владимиру Путину о рекультивации свалки в Челябинске.

«В Челябинске была крупнейшая в Европе свалка в границах города, которая содержала 17,5 миллиона кубических метров отходов. Она образовалась в 50-х годах прошлого века, к 1980 году ее потенциал был исчерпан, а фактически прекратили возить мусор на эту свалку только в 2018 году», - рассказала Абрамченко и продемонстрировала главе государства ролик, наглядно показывающий итоги работы.

Два года назад на свалке было гора мусора высотой более 40 метров площадью свыше 74 гектаров. Свалка находилась в границах города – всего в семистах метрах от жилой застройки и в двух километрах от реки Миасс.

Работы по рекультивации начались в 2019-м году и проводились ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие госкорпорации «Росатом») в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

«И в настоящее время после рекультивации это зеленая безопасная территория, неделю назад жители города провели там первые спортивные мероприятия», - отметила вице-премьер.

По ее словам, все работы по рекультивации были завершены с опережением графика. Благодаря этому в Челябинске, входящем в ТОП 10 российских городов с наиболее грязным воздухом, сократились выбросы в атмосферу на 30%.

Вице-премьер поблагодарила за оперативную работу, за работу фактически в штабном режиме губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Росприроднадзор и Росатом, выполнившего эти работы.

До конца текущего года в стране ликвидируют еще 13 свалок, в следующие два года - 149 свалок, из них на разных этапах рекультивации уже сегодня находятся 53 свалки. На очереди рекультивация свалки и в Магнитогорске.

«На примере Челябинска мы увидели, что рекультивированные территории могут вовлекаться в жизнь города. Делать это нужно, на мой взгляд, с учетом мнения людей, и что очень важно, исходя из технических возможностей инженерных систем такого полигона, - обратилась к президенту вице-премьер. - Считаю, что такую практику нужно поддерживать и учитывать мнение людей по дальнейшему использованию территорий бывших свалок». Президент высказал надежду, что все планы, которые находятся под контролем вице-премьера, будут реализованы в самое ближайшее время.

ДЛЯ СПРАВКИ

Челябинская городская свалка находится в центре города – в Металлургическом районе. Ее эксплуатация началась в 1949-м году. Рекультивации свалка подлежала еще с 1993-го года, но официально была закрыта только в сентябре 2018-го.

К тому моменту она занимала почти 90 гектаров. Количество размещенных отходов составляло 17,5 миллиона кубометров. По данным Росприроднадзора, объект давал до 30-ти процентов вредных выбросов в атмосферу Челябинска.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ единственным исполнителем работ является ФГУП «РосРАО». К работам он приступил в конце 2019 года после разработки проекта и получения положительных заключений на него государственной экологической и градостроительной экспертизы. Общая стоимость проекта, который реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», составляет более 4,5 миллиарда рублей.

Рекультивация проводилась в три этапа: подготовительный, технический и биологический.

В конце 2020 года президент Владимир Путин похвалил губернатора Алексея Текслера за работы по рекультивации самого большого в Европе полигона ТБО.