Челябинская область направляет дополнительные средства на развитие региона

Главный финансовый документ Челябинской области будет откорректирован. Изменения в областной бюджет на текущий год одобрили депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона.

Внесение изменений в региональный закон «Об областном бюджете» обусловлено необходимостью корректировки параметров областного бюджета с учетом уточнения объема безвозмездных поступлений с федерального уровня, отдельных направлений расходов, а также источников финансирования дефицита бюджета.

В областной бюджет поступят дополнительные федеральные средства в размере 56 миллионов рублей. Основная часть этих средств - 48,5 миллиона рублей – предусмотрена на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Остальные средства федерального бюджета направят на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы; на возмещение расходов по размещению и питанию граждан РФ, Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших указанные территории и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке; на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.

Кроме этого, законопроектом предусматривается направить в 2022 году 18,2 миллиарда из областного бюджета на реализацию важных направлений развития региона.

Так, 4,9 миллиарда рублей выделено на выполнение первоочередных и социально значимых обязательств.

Еще 4,6 миллиарда рублей выделено на увеличение сбалансированности местных бюджетов, решение первоочередных и социально значимых вопросов местного значения.

На обеспечение выплаты заработной платы, в том числе в соответствии с указами Президента 2012 года, а также с учетом повышения МРОТ с первого июня 2022 года дополнительно направят 3,3 миллиарда рублей.

Еще 2,4 миллиарда рублей предназначено на осуществление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет в соответствии с Указом Президента России.

«Мы сегодня убедились, что все без исключения дополнительные средства направляются на развитие нашего региона, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания, председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев. - Сегодня мы получаем дополнительное финансирование на поддержку дорожной отрасли и модернизацию транспортного обслуживания жителей Челябинской области. Кроме того, средства предусмотрены на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, выплату заработной платы и единовременные выплаты, мероприятия в сфере здравоохранения. Это серьезная стимулирующая поддержка для всех отраслей нашей экономики и социальной сферы», -

Также законопроектом уточняется распределение расходов между главными распорядителями средств областного бюджета, муниципальными образованиями и кодами бюджетной классификации.