Консультация юриста: может ли работник отказаться от спецодежды неподходящего размера?

На вопрос отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов.

- На заводе выдали спецодежду – мне не подходит размер. Могу ли я отказаться от такой спецодежды? Имеет ли право работодатель оштрафовать меня за это?

– Вы можете отказаться от такой спецодежды. Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать их полу и антропометрическим параметрам (рост, обхват и т.д.), а также нормам – это указано в Правилах обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2021 N766н.

Отказ работника от получения СИЗ, не подходящих ему по размеру (равно как и отказ от выполнения в таком случае работ), не является дисциплинарным проступком и не может повлечь за собой привлечение работника к дисциплинарной ответственности.

При этом работодатель может быть привлечен к административной ответственности – по части четвертой статьи 5.27.1 КоАП РФ за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Размер административного штрафа составляет для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от 130 до 150 тысяч рублей.

Получить консультацию по вопросам охраны труда жители Челябинской области могут, позвонив на горячую линию Федерации профсоюзов: 8 (351) 265-08-29; Viber, WhatsApp, Telegram: 8-900-028-02-08.