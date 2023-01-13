Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 14 и 15 января.

14 января, суббота

В 13 часов в Доме «Аквариум» состоится праздничное мероприятие в честь Старого Нового года (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

В 15 часов Экопарк приглашает всех желающих отметить Старый Новый год (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, территория парка качелей).

В 15 часов Центральная библиотека им. А. С. Пушкина приглашает на первую в этом году встречу клуба «Фантастическая суббота» (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60).

В 17 часов в Снежинске состоится открытие лыжного стадиона имени К. С. Кузнецова.

15 января, воскресенье

В 11 часов на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится праздник, посвященный всемирному Дню снега (Миасс).

В программе:

В 11 часов - детская эстафета.

В 12 часов - семейная эстафета (веселые старты с детьми и родителями).

Увлекательные конкурсы от аниматоров и чаепитие со сладостями.

В 12 часов состоится первое в этом году заседание литературно-поэтического клуба «Родник», где можно послушать произведения участников клуба и выступить со своими. Бессменный куратор клуба – Лев Владимирович Львов, член Союза писателей России, челябинский поэт со стажем (Челябинск, ул. Гагарина, 50, библиотека №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка).

В 13 часов Библиотечная лаборатория «Научно-нескучно» приглашает юных исследователей на первое занятие этого года. Научные опыты и эксперименты приоткроют секреты некоторых удивительных процессов, которые происходят и в обычной жизни (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная городская детская библиотека им. Горького).

В 13 часов состоится бесплатный мастер-класс детей от 10 лет и взрослых «Рисунок тушью». Его проведут руководители студии изобразительных искусств «Шедевр» Сергей Доронин и Ольга Печёрских (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, Центральная библиотека им. А.С. Пушкина).

В 16 часов состоится очередное занятие клуба театрального искусства «РЕВЮ» «Работа с материалами. Сводная репетиция» (Челябинск, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, Центральная библиотека им. А. С. Пушкина).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения

ДЛЯ СПРАВКИ

14 января – Старый Новый год.

14 января - День трубопроводных войск Вооруженных Сил России.

14 января - День военно-оркестровой службы Вооружённых сил России.

14 января в календаре православных праздников - Обрезание Господне.

14 января в календаре православных праздников - День памяти святителя Василия Великого.

14 января в народном календаре – Васильев день.

14 января 1700 года Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы.

14 января 1814 года в Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека.

15 января 2023 года – Всемирный день снега.

15 января 2023 года – Всемирный день религии (отмечается в третье воскресенье января).

15 января – День образования Следственного комитета Российской Федерации.

15 января в православном календаре - День памяти святого Серафима Саровского.

15 января в народном календаре – Сильвестров день или Куриный праздник.

15 января 1831 года уральский промышленник Павел Демидов учредил премию «для содействия к преуспеванию наук».