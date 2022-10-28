Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 29 и 30 октября.

29 октября, суббота

В 9 часов продолжит работу первый форум «100 мультяшников Урала». Программа (Челябинск, ул. 40 лет октября, 21, ДХШИ).

В 11 часов в Родниковском Доме культуры Троицкого района состоится открытый районный фестиваль женского ремесла «Кружево ремесел». На мероприятии соберутся сотни мастеров декоративно-прикладного творчества. В рамках фестиваля пройдет множество мастер-классов, конкурсов, творческих лабораторий.

В 12 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоится мастер-класс по пальчиковому рисованию для детей (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 14 часов гости Челябинского музея изобразительных искусств создадут художественное единое целое из разрозненных частей на арт-коллаже (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 16 часов в Челябинском музее изобразительных искусств в рамках проекта «Стихи о…» состоится поэтическая вечеринка в честь Пабло Пикассо и его друзей – поэтов. В стенах музея выступят знаменитые и молодые поэты Челябинска, друзья музея и проекта, а также все желающие (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 16 часов Челябинский музей изобразительных искусств приглашает в гости проект «Стихи о…». Состоится поэтическая вечеринка в честь Пабло Пикассо и его друзей – поэтов (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

​​​​​​​В 17 часов состоится финал первого Областного конкурса татарских семей «Татар гаиләсе» (Челябинск, ул. Солнечная, 5, Детская филармония Южного Урала).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

30 октября, воскресенье

В 9 часов продолжит работу первый форум «100 мультяшников Урала». Программа (Челябинск, ул. 40 лет октября, 21, ДШХИ).

В 9 часов – лекция.

С 10 часов 30 минут до 12 часов 45 минут и с 15 часов до 17 часов 45 минут -практические занятия в мастерских студии ДХШИ.

В 14 часов – озвучание, дубляж, работу у микрофона.

В 19 часов – церемония закрытия интенсива для мультипликаторов, итоговый показ работ и награждение.

В 11 часов Музей истории православия продолжит цикл лекций и встреч, посвященных святым Южного Урала. Хранитель музея Анна Усманова расскажет о волне репрессий против священников в 1918 году, в том числе о каслинских священномучениках, включенных с Собор святых Челябинской митрополии (Челябинск, ул. Кыштымская, д. 32, цокольный этаж Свято-Симеоновского кафедрального собора, вход слева).

В 11 часов на территории конноспортивного клуба «Буян» состоится праздник «День здоровья» для взрослых и детей и Первенство города по адаптивной манежной езде среди детей с ограниченными возможностями (ул. Уфимские каменные карьеры, 43/1).

Программа:

В 11 часов - встреча участников, мандатная комиссия;

В 11 часов 20 минут - начало Первенства города по адаптивной манежной езде среди детей с ограниченными возможностями;

В 11 часов 30 минут - тест по иппотерапии, манежная езда;

С 12 до 13 часов - зоотерапия (с участием животных из живого уголка);

В 13 часов 30 минут - оглашение результатов и награждение;

В 14 часов - чаепитие.

В 11, 13, 15 и 17 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоятся экскурсии. Посетители смогут узнать больше о художнике и его творческих связях (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 12 часов в Челябинском государственном университете состоятся мероприятия для школьников в рамках проекта «Каникулы с ЧелГУ» состоится алхимический квест «Пятый элемент» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70Б, второй корпус, ауд. 321).

В 12 часов в Клубе интересных людей Челябинской публичной библиотеки состоится встреча со студенткой Южно-Уральского государственного медицинского университета, челябинской художницей Ксенией Тропиной. Тема - «Изобразительное искусство начала ХХ века: фовизм, кубизм, футуризм» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 13 часов в селе Травники состоится открытие памятника жертвам политических репрессий. Затем в клубе будет презентация книги, посвященной репрессированным (в восемь утра из Челябинска от Кыштымской, 32 отправится автобус).

В 12 часов в Доме «Аквариум» состоится игровая программа для детей «Пешеходы и водители» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

В 12 часов в ЮУрГУ пройдет День открытых дверей. Участники узнают об изменениях в приемной кампании 2023 года, смогут задать вопросы ректору и директорам институтов и высших школ ЮУрГУ, выбрать направление обучения (Челябинск, пр. Ленина, д. 76, актовый зал главного корпуса).

ДЛЯ СПРАВКИ

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.

29 октября - Всемирный день борьбы с псориазом.

29 октября - День вневедомственной охраны Росгвардии.

29 октября 2022 года - Всероссийский день гимнастики (отмечается в последнюю субботу октября).

29 октября в народном календаре – Лонгин Сотник.

29 октября 1918 года - День рождения комсомола.

30 октября 2022 года - День автомобилиста (отмечается в последнее воскресенье октября).

30 октября - День основания Российского военно-морского флота.

30 октября - День памяти жертв политических репрессий в России.

30 октября - День инженера-механика в России.

30 октября - День тренера в России.

30 октября в народном календаре – Осия Колесник.

30 октября 1653 года вышел Указ царя Алексея Михайловича об отмене смертной казни для воров и разбойников.

30 октября 1696 года по представлению Петра I Боярская Дума приняла постановление «Морским судам быть ...».

30 октября 1905 года Николай II подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».

30 октября 1990 года в Москве открыт памятник жертвам политических репрессий.