Челябинская область вдвое увеличивает число коек для лечения пациентов с ковидом

В Челябинской области за неполный месяц практически в два раза увеличили число коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, ростом числа госпитализаций и быстрым развитием пневмонии у заболевших.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 19 процентов. С учетом тенденций к росту [заболеваемости] в ближайшее время мы планируем открыть еще несколько госпитальных баз: это ГКБ № 1 в Челябинске (терапевтический корпус, 200 коек), городская больница № 1 Миасса (30 коек), горбольница № 3 Магнитогорска (250 коек). Инфекционные отделения в Троицке и Карталах, каждое на 30 коек, тоже уходят на работу с ковидом», - сообщила Ирина Альфредовна.

По состоянию на середину июня в регионе было открыто одна тысяча 617 коек для лечения пациентов с ковидом, при чем 700 из них выведены в инфекцию.

Таким образом, за неполный месяц коечный фонд на госпитальных базах увеличился вдвое. «Мы приближаемся к четырем тысячам по коечному фонду, увеличив за последний месяц практически его вдвое. На пике второй волны у нас было почти десять тысяч коек, если брать с базами долечивания», - рассказал первый замгубернатора.

На сегодня в области пациентов с коронавирусной инфекцией принимают областной инфекционный центр «Малая Сосновка», ГКБ №8 (корпус инфекции, роддом), ГКБ №9, вторая областная больница (хирургический профиль), противотуберкулезный диспансер в Челябинске, больница Дробышева и Центр охраны материнства и детства (ЦОМиД) в Магнитогорске, горбольница №2 в Миассе, горбольница в Кыштыме, районная больница в Сатке, горбольницы в Аше, Троицке, Чебаркуле, районные больницы в Карталах и Еткуле.

Все медицинские учреждения обеспечены лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, а главное - опытными специалистами.

КТ-диагностику проводят в областной больнице №3, ГКБ № 8 и ГКБ № 1 Челябинска.

Напомним, заболеваемость по территории региона распределяется неравномерно. Порядка 65% всех лабораторно подтвержденных случаев приходится на четыре муниципалитета: Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск.

Специалисты отмечают, что изменилась возрастная структура заболевших. Стали больше болеть молодые люди. Среди пациентов увеличивается количество людей трудоспособного возраста, которые занимаются дома самолечением, а потом госпитализируются в тяжелом состоянии. При этом 70 % заражений COVID-19 – это семейные очаги.

«Вакцинация – это единственный способ разорвать цепочки распространения инфекции. Распространение инфекции дает нам новые мутации. А мутации усложняют процесс течения болезни и ее лечения», - подчеркнула Ирина Гехт. На сегодня привито первым компонентом более 445 тысяч южноуральцев, завершили вакцинацию (поставили оба компонента) – более 328 тысяч человек.