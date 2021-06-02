Двух выпускников Челябинской области удалили с экзамена в первый день проведения ЕГЭ

Два выпускника Челябинской области были удалены с экзаменов в первый день проведения ЕГЭ. Восемь человек покинули аудитории досрочно по состоянию здоровья.

В первый день проведения ЕГЭ состоялись экзамены ЕГЭ по трем предметам: географии, литературе и химии. Свои знания по этим предметам проверяли более 3,5 тысячи южноуральских выпускников.

Во всех аудиториях всех 60 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) велось онлайн-видеонаблюдение. В каждой аудитории установлены две видеокамеры, которые автоматически включаются и выключаются согласно расписанию экзаменов.

В первый день проведения ЕГЭ в Челябинской области камеры зафиксировали два нарушения. Один выпускник попытался воспользоваться шпаргалкой, второй принес с собой справочные материалы. Оба удалены с экзаменов.

«В конфликтных ситуациях видеонаблюдение - это незаменимый инструмент, потому что всё видно и всё слышно. Видео из аудиторий в онлайн-режиме транслируется на портал видеонаблюдения “Смотри ЕГЭ”», – рассказала Елена Тюрина, начальник Управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области.

Как рассказали в пресс-службе минобрнауки региона, еще восемь выпускников, приступивших к экзамену, не завершили написание работы по состоянию здоровья.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня в образовательных организациях, либо на официальном информационном портале ЕГЭ

В четверг и пятницу, третьего и четвертого июня, выпускникам предстоит сдавать ЕГЭ по русскому языку пройдет. Его напишут более 15 тысяч выпускников области.

Всем выпускникам еще раз напоминают, что во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру.

Напомним, в 2020 году в первый день проведения ЕГЭ также удалили с экзамена двух выпускников области. Нарушители на экзаменах по выбору смогут повторно сдать ЕГЭ не ранее чем через год.