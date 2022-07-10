Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 04.07.22 по 10.07.22)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил заявку на реконструкцию систем водоснабжения Копейска. На эти цели выделят два миллиарда 700 миллионов рублей. Проект предусматривает в том числе реконструкцию участка водовода Челябинск-Копейск и строительство водопроводной насосной станции. Завершить модернизацию системы водоснабжения планируется к концу 2023 года.

В загородном посёлке «Твоя привилегия» под Челябинском ребёнок получил смертельную травму после падения с велосипеда, скорая помощь приехала на место происшествия только через 40 минут после вызова медиков. Девятилетний мальчик скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело. Губернатор Алексей Текслер заявил о начале проверки ответственных лиц.

Прокуратура проверит законность расширения улицы Худякова в Челябинске. Обращение в надзорный орган направил председатель челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Основанием для инициирования проверки стали сведения, полученные от Министерства экологии региона. В ведомстве допускают, что в границы проектирования и строительства дороги может входить территория Челябинского бора, имеющего статус памятника природы.

Общественная палата региона приглашает челябинцев на публичные слушания по проекту «зеленого пояса». Горожане смогут внести свои предложения и замечания по включению в лесопарковую зону тех или иных территорий. Участки, вошедшие в состав «зелёного пояса», получат особый охранный статус. Обсуждение проекта состоится 15-го июля в 11 часов по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 41-А (Дом архитектора).

Общественники раскритиковали планы по строительству вантового велопешеходного моста в Челябинске. По мнению экспертов и ряда муниципальных депутатов, соединение центра города с северо-западом через городской бор может привести лишь к превращению последнего в «проходной двор». Защитники бора опасаются, что с появлением моста антропогенная нагрузка на уникальный зелёный массив значительно увеличится, и в итоге уничтожит его.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил перспективу серийного производства супербыстрых зарядных станций. Разработкой и производством станций для электрокаров занимается челябинское НПО «Электромашина». По словам руководителей объединения, аналогов такой продукции в России нет – станция позволяет заряжать электроавтомобиль за 20 минут.

В Челябинске обкатывают «ракетный» трамвай производства Усть-Катавского завода. Это первый из тридцати трамвайных вагонов данной модели, предназначенных для южноуральской столицы. Трамвай считается уникальным по своей внутренней комплектации и внешнему виду.

Южноуральцы отметили День семьи, любви и верности. Семь супружеских пар региона получили из рук губернатора Алексея Текслера медали «За любовь и верность». В торжественной церемонии награждения приняли участие супруга главы региона Ирина Текслер и секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

Фестиваль сап-серфинга GlobalSupMania проходит в это воскресенье в акватории Шершнёвского водохранилища в Челябинске. В соревнованиях на сапах принимают участие как любители, так и профессионалы. Помимо заплыва, в программе фестиваля - конкурсы, розыгрыши, пляжные игры и мастер-классы.