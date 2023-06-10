Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 05.06.2023 по 10.06.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 6 мая по 10 июня 2023 года.

Эта неделя для жителей Челябинской области принесла облегчение – жара спала. Ливни и грозы прошли на Южном Урале. Аномально жаркая погода держалась в Челябинской области с 27 мая.

На территории Аргаяшского муниципального района продолжилось тушение крупного торфяного пожара. Пожар начался первого июня в 10 часов по причине нарушения правил пожарной безопасности в лесу местными жителями. Потушить пожар удалось локализовать только 7 июня.

В Челябинской области силовики в результате проведенного комплекса мероприятий пресекли попытку совершения террористического акта и диверсии лицом, действовавшим в интересах украинских спецслужб, которые должны были заплатить ему за «работу».

Челябинская область заняла последнее, 85-е место, в «Национальном экологическом рейтинге» регионов РФ по итогам весны 2023 года. Он составлен общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». За год Южный Урал опустился на пять позиций.

В воздухе Челябинска зарегистрировано превышение ПДК по формальдегиду. Во вторник утром, шестого июня, в Челябинске и некоторых городах Челябинской области ощущался запах гари. Это связано с пожарами как в нашем регионе, так и в соседней Свердловской области, пояснили в минэкологии региона. В отдельных районах Челябинска наблюдалась дымка.

В Челябинске в рамках проекта «Дорожный рывок» стартовал ремонт знаковых для города дорожных объектов: участка улицы Блюхера – от Салтыкова до Кузнецова; Новомеханической – от Каслинской до путепровода; Братьев Кашириных – от Северокрымской до Косарева.

Также в Челябинске до конца лета частично ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту в связи с реконструкцией участка тепломагистрали протяженностью 580 метров. Как отметили в пресс-службе мэрии, ограничение коснется участка проспекта между улицами Калинина и Работниц.

Во вторник, шестого июня, загорелись четыре релейных шкафа на перегоне Хребет-Сыростан Южно-Уральской железной дороги. По этой причине в Челябинской области было задержано несколько пассажирских поездов. По данным телеграм-канала SHOT, релейные шкафы были намеренно подожжены.

После неоднократного отключения водоснабжения в апреле 2023 года в микрорайонах поселка Западный (Сосновский район) принято решение о выделении на строительство очистных сооружений под Челябинском двух миллиардов рублей.

После трагической смерти в нескольких регионах страны от употребления суррогатного пивного напитка «Мистер сидр», в Челябинской области был проведена проверка. На складах шести индивидуальных предпринимателей и одной организации обнаружены остатки пивного напитка «Мистер сидр».

Александр Лазарев принял решение о досрочном сложении полномочий председателя и депутата Законодательного Собрания Челябинской области в связи с переходом на другую работу. Накануне губернатор Челябинской Алексей Текслер предложил Александру Лазареву занять пост своего заместителя. На новом посту он будет курировать работу региональной исполнительной власти с новыми регионами России, восстановительные работы в подшефных Волновахе и Ясиноватой и обеспечение иной гуманитарной помощи Донбассу.

Заместителю губернатора Челябинской области Ивану Куцевляку добавили должностные обязанности – теперь он будет еще курировать и министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.

В православном храме в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Южноуральске появилась очень редкая чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Милосердия двери отверзи», сообщили в Челябинской епархии.