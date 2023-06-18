Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 12.06.2023 по 18.06.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 12 по 18 июня 2023 года.

В День России участникам специальной военной операции (СВО) из Челябинской области вручили государственные награды. Медали «За отвагу» вручил военнослужащим губернатор Алексей Текслер на торжественном концерте в театре оперы и балета имени М.И. Глинки.

12 июня, в результате столкновения двух автомобилей в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей. На 123-м км автодороги Южноуральск - Магнитогорск столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2114».

Заместитель командира полка «Апостол», житель Челябинска Юрий Гагарин с позывным «Ангел», участвующий в специальной военной операции с самых первых дней, награжден медалью «За отвагу». Награждение героев прошло прямо на линии соприкосновения, в одном километре от места боя.

Второй этап опрессовок стартовал в пяти районах Челябинска. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 1193 многоквартирных дома, 70 дошкольных, 63 учебных и 23 лечебных учреждений.

Народная артистка России Татьяна Предеина награждена медалью «За заслуги перед Челябинской областью» I степени. Торжественная церемония награждения состоялась на гала-концерте, который завершил XIV Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой».

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) создан единственный на Урале совет по защите диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук по специальности 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика (филологические науки).

В Челябинской области подвели итоги посевной кампании, наградили лучших фермеров. На Дне фермера приняли в крестьянскую семью ещё 17 новых аграриев.

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) на две недели раньше среднемноголетнего срока зацвела любка двулистная, которую также называют ночной фиалкой, любовным корнем, бальзамом диким, ночными духами, кукушкиными слезками, полевым жасмином, ночной красавицей и орхидеей-бабочкой.

Правительство РФ по поручению президента направит около восьми миллиардов рублей в 2023–2024 годах на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов. Челябинская область получит на строительство модульных отелей более 900 миллионов рублей. На эти деньги в регионе построят 30 модульных отелей за два года.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от должности министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова. Руководитель ведомства ушел в отставку с 15 июня.

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером приняли участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Челябинска Наталья Котова утвердила документацию по планировке территории, несмотря на протесты жителей поселка Колхозный. Компания «Мистраль» построит в челябинском поселке офисное здание с интернет-кафе.

На минувшей неделе было принято решение о повышении тарифов на городских и пригородных маршрутах. В Челябинской агломерации с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на внеочередном заседании одобрили заявление председателя регионального парламента Александра Лазарева о досрочном сложении полномочий и возложили выполнение функций руководителя на двух заместителей до назначения нового спикера.

Бывший спикер Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев назначен на должность заместителя губернатора Челябинской области. Соответствующее постановление подписал глава региона.

В субботу, 17 июня, челябинцы и гости города отметили Сабантуй. В Центральном парке имени Ю.А. Гагарина гостей праздника ждала праздничная программа. Хедлайнерами праздника стали звёзды из Татарстана и Башкортостана.

Челябинская область и Санкт-Петербург подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Соответствующий документ подписали губернатор Алексей Текслер и губернатор северной столицы России Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума.