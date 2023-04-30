Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 24.04.2023 по 30.04.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 24 по 30 апреля 2023 года.

Челябинск всю неделю готовился к празднованию дня Победы. Каждый день на площади Революции шли репетиции парада и творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения в День Победы, 9 Мая.

В Челябинской области по поручению губернатора разработан новый законопроект. Дети-сироты старше 23 лет смогут получить единовременную выплату на приобретение жилого помещения.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей, проживающие на территории Челябинской области начали получать единовременную социальную выплату ко Дню Победы. Всего поддержка будет предоставлена 739 южноуральцам.

Один из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла – Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) – отметил 80-летие.

На линию вышли садовые автобусные маршруты. В Челябинске в этом летнем сезоне организуют 14 садовых автобусных маршрутов, они будут работать до 15 октября.

Главой города Натальей Котовой подписано распоряжение об окончании отопительного периода в Челябинске 2022-2023 годов. Согласно распоряжению, отопительный сезон в городе завершился 26 апреля.

Дзюдоисты Челябинской области завоевали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях юниоров и юниорок до 23 лет «Памяти Бибарцева» по дзюдо, которые состоялись в Перми.

В Челябинской области будут учреждены новые региональные награды и Знаки отличия. Законопроект, разработанный по инициативе губернатора Алексея Текслера, уже внесен в Законодательное собрание региона.

В Челябинске полным ходом ведется масштабное озеленение. Вдоль городских дорог специалисты высаживают липы, рябины и сосны.

Челябинцы приняли решение оставить арт-объект на пешеходной части улицы Кирова навсегда. Световой потолок в Челябинске будет радовать горожан круглый год.

Главные памятники Челябинска теперь будут всегда светиться в ночи благодаря постоянной подсветке. Подрядной организацией смонтированы специальные светильники для скульптурной подсветки монументов в темное время суток.

Два больших пожара в Челябинской области: Ландшафтный пожар возле поселка Малиновка вспыхнул вечером 26 апреля и лесной пожар в Усть-Катавском городском , погубивший 200 гектаров лесного массива.

Назначен первый замминистра экономического развития Челябинской области. Первым заместителем министра экономического развития Челябинской области назначена Елена Раевская, ранее занимавшая пост замруководителя этого ведомства.

Заседание Законодательного собрания Челябинской области, которое должно было состояться 28 апреля, перенесено на май в связи с отсутствием кворума. Точные сроки его проведения будут названы позднее.