Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 29.05.2023 по 03.06.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 29 мая по 3 июня 2023 года.

На этой неделе в Челябинской области сохранилась аномально-жаркая погода при практически полном отсутствии ветра. В отдельных районах среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на семь градусов и более. На всей территории региона - высокая пожарная опасность, местами - чрезвычайная пожарная опасность.

Несколько раз за неделю в Челябинской области из-за аномально жаркой погоды приостанавливали движение грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, по федеральным трассам.

В Челябинске оштрафовали самых «горячих перевозчиков». На неделе, когда в столице Южного Урала установилась жаркая погода, соблюдение температурного режима в общественном транспорте проверили контролеры ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

В Челябинске полным ходом ведутся строительство и ремонт дорог. Промежуточные итоги амбициозного проекта властей, получившего название «Дорожный рывок», озвучил замглавы города Андрей Ксензов.

В Челябинске полным ходом реализуется программа «Формирование комфортной городской среды» 2023 года. К настоящему моменту программа реализована на сто процентов в 11 дворах.

В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества». Во вторник, 30 мая, во исполнение поручение президента России Владимира Путина состоялось торжественное открытие регионального филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем Российского союза сельской молодежи (РССМ) Дмитрием Пекуровским, на которой стороны обсудили участие южноуральцев в программе «Кадры для села». В 2023 году Челябинская область в числе 45 пилотных регионов участвует во Всероссийской программе подготовки команд молодых специалистов.

В Челябинской области обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку сдавали 13 тысяч 175 человек, экзамен в форме государственного выпускного экзамена – 129. Трех одиннадцатиклассников с ЕГЭ - пересдать этот экзамен выпускники-нарушители смогут только в следующем году.

В регионе в разгаре посевная кампания. В этом году общий объем посевных площадей составит 10 тысяч 200 гектаров. Яровой сев - 6600 гектаров. На начало прошлой недели площади были засеяны на 75 процентов, сейчас самое главное для аграриев – «вписаться» в капризы природы, точнее не пострадать от них.

В городе продолжает действовать пожарный режим, степень опасности которого с учетом аномальной жары очень высокая. Глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить полив и орошение дорог и дворов города с целью минимизации последствий обильного цветения тополей.

Закончилось голосование южноуральцев за объекты благоустройства 2024 года, которые будут создаваться в Челябинске по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В голосовании, стартовавшем 15 апреля приняли участие более 168 тысяч человек.

В Магнитогорске прошло открытие XX юбилейного Фестиваля театров малых городов. Торжественная церемония открытия Фестиваля театров малых городов России с состоялась на набережной у памятника «Тыл – фронту».

В Челябинске отметили День защиты детей. День защиты детей выпал на рабочий день, четверг. Но, несмотря на это, огромное количество детских развлечений для детей ждало челябинцев.

Минэкологии объяснило причины обмеления и помутнения Увильдов. Минэкологии Челябинской области объяснило причины обмеления озера Увильды, являющегося памятником природы и одной из прекраснейших «водных жемчужин» региона.

В Челябинске первого июня официально открыли купальный сезон. В этом летнем сезоне в городе работает 19 пляжей (девять из них – муниципальные), купаться разрешено не на всех.

Челябинскому тракторному заводу, легендарному первенцу советской индустриализации, исполнилось 90 лет (на сегодня «ЧТЗ-Уралтрак» входит в «Уралвагонзавод»). Он был запущен первого июня 1933 года, а чуть раньше с главного конвейера сошел первый серийный трактор «Сталинец-60».

В субботу, третьего июня, в Свято-Симеоновский собор Челябинска привезли ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца. Святыня прибыла на Южный Урал накануне великого празднику – дня Святой Троицы.