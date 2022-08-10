10.08.2022
«Малахит» прославит Южный Урал на сцене московского Кремля
10.08.2022
В Металлургическом районе Челябинска появится территория отдыха для жителей всех возрастов
10.08.2022
Госавтоинспекторы из Челябинска по «горячим» следам раскрыли грабеж
10.08.2022
Челябинец с битой напал на прохожих и ограбил их
10.08.2022
Сотрудники УФСБ помешали жителям Еткульского района наладить сбыт самодельного оружия
10.08.2022
Челябинские власти рассказали о ходе строительства улицы Бейвеля
К 2025 году в Челябинске построят 7,1 километра подземного пути и две станции метротрамвая
10.08.2022
В Челябинске объявлен тендер на разработку проекта и строительство метротрамвая
22.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
04.06.2022
Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»
01.03.2022
Мэрия Челябинска утвердила проект планировки территории под метротрам
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022