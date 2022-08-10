К 2025 году в Челябинске построят 7,1 километра подземного пути и две станции метротрамвая

Министерство дорожного хозяйства и транспорта прокомментировало тендер на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнению комплекса строительно-монтажных работ метротрамвая в Челябинске.

«Девятого августа 2022 года была размещена конкурсная документация для заключения договора жизненного цикла (выполнение работ по разработке проектной документации и выполнению комплекса строительно-монтажных работ) по объекту: «Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия “Север – Юг”», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортранса.

Линия массового пассажирского транспорта «Север - Юг» соединит два района города - Северо-запад и ЧМЗ - с железнодорожным вокзалом.

Общая протяженность линии скоростного транспорта составит 9,45 километра. Из них 7,124 километра подземного пути и два подземных остановочных комплекса будут построены в 2022 - 2025 годах. Работы будут проводиться в рамках реализации бюджетного инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске».

Проект метротрамвая в Челябинске предполагает строительство четырех подземных станций и двух линий общей протяженностью 11,91 километра («Север-Юг» и «Восток-Запад»). Строительство будет контролировать миндортранс области.

Заказчик - Акционерное общество «Челябинский метротрамвай».