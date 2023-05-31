Консультация юриста: летняя подработка для несовершеннолетних

Права несовершеннолетних при летней подработке разъясняет юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

– Дети могут устраиваться на работу до 16 лет с согласия родителей и опеки, а с 16 лет – по собственному желанию. В любом случае до совершеннолетия ребенка для него будут действовать особые условия.

До 14 лет дети могут подрабатывать в следующих сферах: кинематограф, театр, театральные и концертные организации, цирк; участие в создании или экспонировании произведений, работа в качестве спортсмена. Для трудоустройства необходимо согласие одного из родителей (опекуна); разрешение органа опеки и попечительства (в разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия). Трудовой договор подписывает родитель (опекун);

В 14 лет при трудоустройстве подростка требуется согласие одного из родителей (попечителя), а также органа опеки и попечительства. При этом подросток может заниматься только легким трудом.

С 15 лет у ребенка появляется право заключать договор на легкий труд самостоятельно.

У труда несовершеннолетних есть ряд особенностей:

Отсутствие испытательного срока

У несовершеннолетних испытательного срока нет, поэтому для увольнения нужны либо согласие подростка, либо веские основания — например, сокращение штата или ликвидация организации (ст. 70 ТК РФ).

Если работодатель захочет расторгнуть трудовой договор, ему понадобится согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).

Медицинские осмотры – обязательно

Все несовершеннолетние принимаются на работу только после медосмотра и проходят его каждый год до наступления совершеннолетия, оплата медосмотров за счет работодателя (ст. 266 ТК РФ)

Сокращенный рабочий день (ст. 92, 94 ТК РФ)

До 16 лет работают не более 24 часов в неделю.

С 16 до 18 лет — не более 35 часов.

Длительность ежедневной смены во время каникул не может превышать:

14-15 лет — 4 часа;

15-16 лет — 5 часов;

16-18 лет — 7 часов.

При совмещении учебу и работу, смена должна быть:

4-16 лет — до 2,5 часов;

16-18 лет — до 4 часов.

Увеличенный оплачиваемый отпуск

Несовершеннолетние могут уходить в отпуск в удобное для них время, продолжительность отпуска 31 календарный день.

Работодатель не может переносить отпуск несовершеннолетнего на следующий год, отзывать из него и заменять его денежной компенсацией (ст. 267, 122, 124, 125, 126 ТК РФ)

Существует ряд запретов на трудоустройство подростков. Так, несовершеннолетнего нельзя привлекать к:

Сверхурочной работе, в выходные и нерабочие праздничные дни и в ночное время, направлять в командировку.

Исключение — спортсмены и творческие работники СМИ, кино, телевидения, театров, театральных и концертных организаций, а также цирков, участвующих в создании или исполнении произведений (ст. 96, 268, ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ)

К работе вахтовым методом. Сотрудникам моложе 18 лет запрещено временно переезжать в другую местность работы ()

Существует запрет на некоторые виды работ (ст. 265 ТК РФ)

с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания)

переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (не распространяется на спортсменов)

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