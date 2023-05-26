Консультация юриста: может ли от жары зависеть продолжительность рабочего дня

На вопрос отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов.

- В Челябинске наступили жаркие дни. Должен ли работодатель сократить продолжительность рабочего дня офисных работников при высокой температуре воздуха?

– При температуре воздуха на рабочем месте выше допустимых диапазонов работодатель обязан либо обеспечить температуру воздуха в допустимых пределах, либо приостановить работу, а не сокращать рабочий день. В зависимости от ситуации возможны также иные варианты, например, перевод сотрудника на дистанционную работу (по соглашению).

Объясняю подробнее.

Работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда (абз. 4 ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 214 ТК РФ). При этом в ТК РФ не установлены особенности работы при высокой температуре воздуха.

Тем не менее, предельно допустимые уровни физических факторов на рабочих местах регламентируются СанПиН 1.2.3685-21, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2.

Температура воздуха является одним из показателей, характеризующих микроклимат на рабочих местах в производственных помещениях (СанПиН 1.2.3685-21). Существуют диапазоны температур воздуха на рабочих местах, соблюдение которых обязательно для работодателя с учетом категорий работ по уровню энергозатрат работника.

По нашему мнению, в большинстве случаев офисные работы можно отнести к категории Iа, так как офисные работники проводят большую часть времени за компьютером.

Для категории работ Iа диапазон температуры воздуха на рабочих местах должен составлять:

• в холодный период года - от 22 до 24 °C;

• в теплый период - от 23 до 25 °C.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"). Соответственно, работодатель обязан обеспечить на рабочих местах температуру воздуха в пределах допустимых значений.

Обратите внимание! Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет административную ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ.

Получить консультацию можно по телефону 265-08-29. Viber, WhatsApp, Telegram: 8-900-028-02-08.