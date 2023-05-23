Консультация юриста: отпуск для педагога

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

- Наступает лето, в школах начинаются каникулы. Сколько длится отпуск педагогических работников?

– Ежегодный оплачиваемый отпуск гарантирован каждому работающему по трудовому договору, его минимальная продолжительность составляет 28 календарных дней (ст. 114, 115 ТК РФ).

Отпуска предоставляются в соответствии с графиком отпусков, ежегодно утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа организации (ст. 123 ТК РФ). О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников законодательством РФ гарантированы более длительные отпуска. К таковым отнесены и педагогические работники. Им предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ), продолжительность которого определена Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466.

Например, воспитатель детского сада имеет право на отпуск продолжительностью 42 дня. А продолжительность отпуска воспитателя, работающего с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении, составляет 56 дней. Так же отпуск продолжительностью 56 календарных дней предоставляется учителям в общеобразовательных школах.

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