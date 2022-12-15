15.12.2022
В Историческом музее презентовали проект «Русская Америка»
15.12.2022
Челябинский Микеланджело отметил день рождения
15.12.2022
Ничего святого: чебаркулец трижды обокрал умершую
15.12.2022
Наталья Котова поддержала идею артистов НХТ о создании театрального сквера
15.12.2022
В Миассе завершился этап Кубка России по горнолыжному спорту
15.12.2022
В Сатке вынесен приговор мужчине, который убил отца-инвалида
Продление ветки метротрамвая обсудили на публичных слушаниях в Челябинске
15.12.2022
Текслер объяснил, зачем нужно тратить миллиарды бюджетных средств на метротрамвай
15.12.2022
От ЧТЗ до Чурилово запустят трамвай и расширят один из аварийных перекрестков в микрорайоне
14.11.2022
Текслер и подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске определили план работ под землей
03.10.2022
АО «Моспроект-3» займется экономическим обоснованием продления линии метротрама в Челябинске
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022