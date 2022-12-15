Продление ветки метротрамвая обсудили на публичных слушаниях в Челябинске

Сегодня, 15 декабря, в Доме архитектора Челябинска состоялись публичные слушания по корректировке проекта метротрамвая на участке от площади Революции до ЮУрГУ. Измененный проект предполагает продление ветки метротрамвая почти до улицы Лесопарковой и два входа в подземку – на востоке главного корпуса ЮУрГУ и напротив через проспект Ленина (изначально она планировалась до улицы Володарского).

Член рабочей группы Миндортранса Челябинской области Александр Агарков поинтересовался, почему не обсуждается вопрос наземного пути трамвая как более дешевый вариант (от улицы Володарского до ЮУрГУ). По его мнению, это будет более целесообразно. Представитель проектной организации пояснил, что такой вариант вообще не рассматривался.

Агарков также спрашивал, где будет разворотное кольцо. Члены комиссии пояснили, что кольца не требуется, метротрамвай идет как «тяни-толкай».

Общественник Яков Гуревич высказал мнение, метротрамвай - «самый коррупционный проект России» и выразил сомнение, что он будет реализован. Детализировать ряд моментов по проекту докладчик не был готов, как он отметил, поскольку темой слушаний было зонирование территории.

Для подготовки и анализа ответов было решено ряд вопросов отправить на комиссию для дополнительного рассмотрения. В том числе - целесообразность наземного пути метротрамвая, хотя, как признался модератор собрания, такое предложение показалось достаточно неожиданным ввиду общего беспокойства по поводу сохранения благоустройства проспекта Ленина.

В ближайшее время проект будет рассмотрен на заседании комиссии в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию города. Затем комиссия по итогам обсуждения представит свои рекомендации главе города – направить проект на утверждение или отклонить.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», до начала реализации проекта предстоит получить заключение по его экономической целесообразности.

Напомним, АО «Моспроект-3» должно подготовить экономическое обоснование продления линии метротрама «Восток-Запад» на участке от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске. Всю документацию по обоснованию инвестиций в проект необходимо представить заказчику до 25 декабря 2022 года, документацию для согласования в Главгосэкпертизу – до первого марта 2023 года.