В Челябинской области до сих пор не все школы, детсады и больницы подключены к теплу

Часть школ, детских садов и больниц Челябинской области остаются без тепла, хотя еще более недели назад губернатор Алексей Текслер распорядился начать подачу тепла на социальные объекты.

В аккаунт главы региона Алексея Текслера приходят жалобы на отсутствие тепла в детских садах, школах, больницах. Правда, по части из этих обращений решения уже оперативно приняты. Но где-то еще соцобъекты так остаются неподключенными.

Южноуральцы пишут о том, что не подключены социальные объекты в Варне, Нагайбакском районе, Аргаяше, Карталах, Златоусте, Троицке и Челябинске.

«В Аргаяше дети мёрзнут в школах. Отопление не дают… В селе Кулуево Аргаяшского района в больнице тоже до сих пор нет отопления», - делятся с губернатором южноуральцы.

Несколько карталинцев сообщают об отсутствии отопления в детских садах №2 и №6, в школе №3. Дети мерзнут и начинают болеть.

«В Карталах вообще не подключён ни один социальный объект, - пишет другая возмущенная жительница. - В администрации сегодня мне ответили, что глава подписал распоряжение с первого октября начать отопительный сезон. Им просто наплевать на детей, и на то, что растёт заболеваемость. Они на это никак не реагируют».

«В п. Бреды в детских садах и школах тоже очень холодно, отопление так и не дали, - отмечают жители. - Затопили только те детсады, где есть отдельные котельные, и это всего два садика. Дети мерзнут, потом болеют. Обещали включить 23 сентября, не включили. Теперь говорят, что включат только 30 сентября».

Студенты рассказывают, что замерзают в общежитиях Южно-Уральского государственного аграрного университета в Троицке (нет тепла и горячей воды) и политехническом колледже.

«У нас в Челябинске даже нет отопления. Школа №13, например, сегодня забрала ребёнка из школы, всю замершую, и вечером уже температура, а это первоклассники, которые ходят в класс полного дня. Вот и сократили риски сезонных заболеваний», - делится жительница областного центра.

Челябинцы обращаются к губернатору с просьбой помочь с подключением отопления в школе №105, школе №154, в детских садах и школах в районе АМЗ, детском саду №313.

В администрации города сообщили, что на сегодня в эти школы тепло подано. В комитете по делам образования администрации города уточнили, отопление подключено практически во всех школах, кроме образовательного центра №5 (в Парковом) и подразделения школ, расположенных на первых этажах жилых домов. Тепло пришло и детский сад. «Сегодня специалисты выезжали в детский сад №313. Там средняя температура в группах 24-25 градусов», - отметили в комитете.

Обещают повысить температуру также в школе и детском саду поселка Центральный Златоустовского городского округа, о которых также рассказали губернатору.

Алексей Текслер дал главам три дня сроку на решение вопросов с подключением к теплу всех школ, детских садов и больниц.