ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области до сих пор не все школы, детсады и больницы подключены к теплу

Общество
Сегодня, 22:52
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Часть школ, детских садов и больниц Челябинской области остаются без тепла, хотя еще более недели назад губернатор Алексей Текслер распорядился начать подачу тепла на социальные объекты.

В аккаунт главы региона Алексея Текслера приходят жалобы на отсутствие тепла в детских садах, школах, больницах. Правда, по части из этих обращений решения уже оперативно приняты. Но где-то еще соцобъекты так остаются неподключенными.

Южноуральцы пишут о том, что не подключены социальные объекты в Варне, Нагайбакском районе, Аргаяше, Карталах, Златоусте, Троицке и Челябинске.

«В Аргаяше дети мёрзнут в школах. Отопление не дают… В селе Кулуево Аргаяшского района в больнице тоже до сих пор нет отопления», - делятся с губернатором южноуральцы.

Несколько карталинцев сообщают об отсутствии отопления в детских садах №2 и №6, в школе №3. Дети мерзнут и начинают болеть.

«В Карталах вообще не подключён ни один социальный объект, - пишет другая возмущенная жительница. - В администрации сегодня мне ответили, что глава подписал распоряжение с первого октября начать отопительный сезон. Им просто наплевать на детей, и на то, что растёт заболеваемость. Они на это никак не реагируют».

«В п. Бреды в детских садах и школах тоже очень холодно, отопление так и не дали, - отмечают жители. - Затопили только те детсады, где есть отдельные котельные, и это всего два садика. Дети мерзнут, потом болеют. Обещали включить 23 сентября, не включили. Теперь говорят, что включат только 30 сентября».

Студенты рассказывают, что замерзают в общежитиях Южно-Уральского государственного аграрного университета в Троицке (нет тепла и горячей воды) и политехническом колледже.

«У нас в Челябинске даже нет отопления. Школа №13, например, сегодня забрала ребёнка из школы, всю замершую, и вечером уже температура, а это первоклассники, которые ходят в класс полного дня. Вот и сократили риски сезонных заболеваний», - делится жительница областного центра.

Челябинцы обращаются к губернатору с просьбой помочь с подключением отопления в школе №105, школе №154, в детских садах и школах в районе АМЗ, детском саду №313.

В администрации города сообщили, что на сегодня в эти школы тепло подано. В комитете по делам образования администрации города уточнили, отопление подключено практически во всех школах, кроме образовательного центра №5 (в Парковом) и подразделения школ, расположенных на первых этажах жилых домов. Тепло пришло и детский сад. «Сегодня специалисты выезжали в детский сад №313. Там средняя температура в группах 24-25 градусов», - отметили в комитете.

Обещают повысить температуру также в школе и детском саду поселка Центральный Златоустовского городского округа, о которых также рассказали губернатору.

Алексей Текслер дал главам три дня сроку на решение вопросов с подключением к теплу всех школ, детских садов и больниц.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Происшествия
08.10.18 12:01
Жители одного из поселков Агаповского района остаются без отопления
Общество
08.10.18 11:39
Остались без компании
В ряде домов Челябинска до сих пор нет отопления
Сегодня, 16:43
Тепло в школу и детсад Златоуста обещают подать на следующей неделе
Сегодня, 15:46
В Карталах назначен новый транспортный прокурор
Сегодня, 15:28
За сутки две школы в Челябинской области закрылись на карантин по ОРВИ
Сегодня, 15:16
Челябинцам рассказали, как распознать мошенников и токсичную благотворительность
Сегодня, 14:51
Челябинская красавица борется за титул «Мiss office-2020»
Сегодня, 13:04
Челябинский ветеринар Карен Даллакян спасает второго в своей жизни Жорика
Сегодня, 12:59
Навыки будущего: в Челябинске Сбербанк для школьников провел «Урок цифры»
Сегодня, 12:38
В выходные в Челябинской области откроются 15 пунктов вакцинации
Сегодня, 11:53
В Челябинской области завоют сирены
Сегодня, 11:33
В Челябинской области за сутки подтвержден 81 новый случай коронавируса
Общество
Сегодня, 21:21
Оперштаб: В Челябинской области отмечается всплеск ОРВИ, простуд и прирост ковида
Общество
Сегодня, 12:38
В выходные в Челябинской области откроются 15 пунктов вакцинации
Новости
Сегодня, 19:50
Федерация
В России намерены ужесточить правила регистрации детей в соцсетях
Сегодня, 18:46
Федерация
В России запустят онлайн сервис покупки земельных участков
Сегодня, 17:34
Общество
Как изменилось качество жизни пожилых людей Челябинской области
Сегодня, 17:18
Федерация
Малоимущих россиян хотят поддержать продуктовыми сертификатами
Сегодня, 17:11
Происшествия
Челябинец через Интернет ловко обманывал микрокредитные организации
Материалы рубрики
Сегодня, 17:34
Общество
Как изменилось качество жизни пожилых людей Челябинской области
Сегодня, 17:07
Общество
Электронный полис ОСАГО в Тинькофф: бумажные документы уходят в прошлое
Сегодня, 17:06
Общество
Водителей и пассажиров в Челябинске продолжают проверять на предмет соблюдения масочного режима
Сегодня, 15:46
Общество
В Карталах назначен новый транспортный прокурор
Сегодня, 15:16
Общество
Челябинцам рассказали, как распознать мошенников и токсичную благотворительность
Теги
проблемы теплоснабжения
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика