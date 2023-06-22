В Челябинской области обновляют общественный транспорт, но вопросы к маршруткам остаются

В Челябинской области в 2023 году практически во всех муниципалитетах будет обновлен весь подвижной состав общественного транспорта, улучшается инфраструктура. Но при это еще остается много вопросов по состоянию и внешнему виду маршрутных такси, отметил губернатор Алексей Текслер на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В 2022 году в Челябинской области приобрели и модернизировали 154 единицы автобусов и электротранспорта, в том числе для Челябинска 30 трамваев и 16 новых экологичных автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Такой масштабной модернизации городской транспорт не видел, по сути, никогда, только в советское время были такие темпы обновления в целом транспортной инфраструктуры и общественного транспорта. В этом году мы существенно обновим общественный транспорт по всему региону», – заметил Алексей Текслер.

В 2023 году Челябинская агломерация получит 272 единицы нового общественного транспорта, в том числе 168 низкопольных троллейбусов, 74 новых трамвайных вагона и 30 новых автобусов.

Помимо Челябинска и Магнитогорска обновление общественного транспорта идет и в других муниципалитетах.

«В этом году мы завершим работу по всем другим муниципалитетам. Заявка сформирована, там у нас больше 120 единиц только новых автобусов. Это только для наших, так сказать, небольших муниципалитетов, ни Челябинск, ни Магнитогорск в эту цифру не входят, - рассказал Алексей Текслер и добавил. - Так что в этом году, повторюсь, мы фактически во всем регионе обновим весь подвижной состав общественного транспорта».

Несмотря на активное обновление общественного транспорта, остаются опросы к курсирующим по городам и автобусам маршруткам. «По-прежнему остается много вопросов по состоянию, да и внешнему виду так называемых маршруток. - констатировал губернатор. - Что самое важное, их водители допускают многочисленные нарушения правил дорожного движения, в том числе, как я сказал, смертельные ДТП. У нас основные случаи смерти с пассажирским транспортом - это “маршрутчики’».

Так, в апреля 2023 года в Челябинске на Комсомольском проспекте опрокинулась маршрутка. Шести пассажирам понадобилась медицинская помощь. В марте Челябинске маршрутный «пазик» столкнулся с иномаркой. Пострадал один человек. В ноябре 2022 года в Златоусте (во время снегопада маршрутка с пассажирами влетела в забор жилого дома. Пострадали две женщины.