22.06.2023
В Челябинске на трех улицах будет закрыто движение троллейбусов
22.06.2023
В Металлургическом районе Челябинска благоустраивают новую территорию отдыха
22.06.2023
Общественный совет при ГУФСИН Челябинской области принял участие во всероссийском совещании ФСИН
22.06.2023
Культурные поездки в общественном транспорте Челябинска
22.06.2023
Россияне предпочитают горошек и кукурузу
22.06.2023
Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с детской площадкой в Арт-сквере
В Челябинской области обновляют общественный транспорт, но вопросы к маршруткам остаются
22.06.2023
В Челябинской области число ДТП снижается, а тяжесть их последствий растет
22.06.2023
В вузах Челябинской области будут изучать иранский язык
22.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
Минстрой: На сегодня отсутствуют основания для застройки территории вблизи озера Чебаркуль
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023