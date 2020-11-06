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В минимущества Челябинской области новое назначение

Общество
Сегодня, 17:07
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Автор: 
Любовь Юрина

Заместителем министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области назначен Эльдар Белоусов.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Пост заместителя министра имущества и природных ресурсов области оставался вакантным более полугода.

Эльдар Белоусов назначен на должность замминистра имущества с пятого ноября 2020 года. Для него на этом посту установлен испытательный срок продолжительностью один месяц.

До своего назначения Эльдар Белоусов трудился в Министерстве энергетики РФ.

В минэнергетики работал и Александр Богашов, который с декабря 2019 года руководит министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области. Он стал самым молодым министром в правительстве региона, заняв эту должность в 30 лет.

На сегодня у министра Александра Богашова один первый зам – Ольга Морозова (работает на этом посту с сентября 2019 года, а в министерстве – с 2011 года) и Антон Семенов (замом – с сентября 2019 года, в министерстве – с 2014 года).

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в свое время также трудился в министерстве энергетики РФ. С ним в Минэнерго работал и Виктор Мамин (на сегодня он первый вице-губернатор Челябинской области) и Иван Куцевляк (министр экономического развития).

Любовь Юрина

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
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