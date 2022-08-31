В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области

В новом учебном году, который начнется уже завтра, первого сентября, в школах Челябинской области сохранятся ряд антиковидных ограничений.

«Новый учебный год в школах Челябинской области начнется в тех же условиях, в

каких заканчивался предыдущий», - сообщили в минобрнауки региона.

В новом учебном году не будут действовать ограничения, которые предписывают разводить потоки детей, закреплять отдельный кабинет за каждым классом и вводить разное время начала занятий. Но сохраняется требование по ежедневной генеральной уборке, дезинфекции классов и предоставлении справок после перенесенной коронавирусной инфекции.

В министерстве напомнили, в марте 2022 года были внесены изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19».

Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ.

«Тогда было отменено: требование по разработке разного начала уроков и перемен для

минимизации контактов обучающихся (все уроки могут начинаться одновременно), требование о соблюдении при проведении аттестации социальной дистанции не менее 1,5 метров (зигзагообразная рассадка по одному человеку за партой), требование о предъявлении медицинской справки для посещения образовательной организации при контакте ребенка с зараженным коронавирусом», - отметили в министерстве образования и науки региона.

Также были обозначены послабления противоэпидемических мер, было разрешено

проводить массовые мероприятия на открытом воздухе, увеличить загрузку летних лагерей до 100%.

При этом сохранены ряд антиковидных мер.

По-прежнему, школьник обязан будет предоставить медицинскую справку для посещения образовательного учреждения, если перенес COVID-19.

Сохраняется требование по проведению генеральной уборки и дезинфекции перед открытием школ.

Весь персонал загородных летних оздоровительных учреждений проверялся на коронавирус перед началом смены (но ежедневное тестирование было отменено.