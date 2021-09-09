В загородных лагерях Челябинской области за лето заболело ковидом 26 детей

В Челябинской области в загородных и городских оздоровительных лагерях за прошедшее лето было зарегистрировано 26 случаев заболевания детей новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего был выявлен 291 случай заболевания, случаев массового заболевания не зафиксировано. По пяти нарушениям санитарных правил дела переданы в суд.

Об этом сообщил заместитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Ефремов.

В летний сезон 2021 года в регионе было открыто 720 учреждений различного типа, из них 49 загородных. За сезон 127 тысяч 492 ребенка, из них в загородных учреждениях- 42 тысячи 818 детей.

Смены в загородных лагерях длились от 14 до 21 дня. «Эффективность оздоровления с высоким оздоровительным эффектом составила – 92,1%, слабый эффект отмечен у 4,5%, отсутствие – 0,2%», - пояснил Ефремов.

Для недопущения распространения ковида в оздоровительных лагерях запрещалось заполнять их более чем на 75 процентов. Все сотрудники перед началом смен проходили обследования на коронавирус не более чем за 72 часа до заезда. При выявлении положительного теста заболевшие не допускались к работе. Были запрещены родительские дни и обеспечен одномоментный заезд детей в организации отдыха.

В ходе проводимых Роспотребнадзором проверок выявлялись нарушения по вопросу организации питания, нарушение режима проведения влажной уборки, по использованию дезинфицирующих средств, по вакцинации сотрудников, по содержанию территории учреждений, по организации водоснабжения.

«В ДОУ “Металлург” Златоустовского городского округа в четвертую смену было зарегистрировано превышение фактической вместимости над проектной мощностью, - сообщил замглавного санитарного врача области. - Был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3. КоАП РФ на юридическое лицо».

Напомним, родители детей, отдыхающих в четвертую смену в Металлурге, массово жаловались на вспышку ковида в санатории. Но администрация оздоровительного учреждения и местные власти этот случай не комментировала.

Всего было составлено пять протоколов за нарушение требований Санитарных правил по профилактике новой коронавирусной инфекции, по которым переданы дела в суд по статье 6.3. часть 2 КоАП РФ. Из них по трем делам судами принято решение о назначении наказания в виде административного штрафа.

За лето произошла одна чрезвычайная ситуация в загородном лагере - из-за пожара в Нагайбакском районе смена в лагере «Роднички» для детей завершилась досрочно, 118 детей и 22 сотрудника эвакуировали восьмого июля. Президент России Владимир Путин поручил организовать отдых на Черном море для тех детей, которым не удалось оздоровиться в «Родничках».

Южноуральцы, звонившие на горячую линию по вопросам детского отдыха, чаще всего интересовались, как вернуть деньги за купленные путевки, задавали вопросы о медицинских осмотрах для сотрудников и детей, о посещении родителями детей в загородных учреждениях.