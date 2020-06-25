Историческая память и суверенитет России - неприкосновенны

Сегодня, 25 июня, началось голосование по внесению изменений в Конституцию России. Общероссийский день волеизъявления народа назначен на первое июля, но свой голос можно отдать уже сейчас. Поправок много, часть из них касается суверенитета страны и защиты исторической памяти.

Одна из поправок в Конституцию провозглашает недопустимость отчуждения территорий России. Таким образом будет поставлена точка в разговорах о том, что когда-либо Крым, Курилы и еще какая-либо часть нашей страны может быть отдана другим государствам.

«Предлагаемые поправки также закрепят суверенитет нашей страны: и правовой, и территориальный. Основным законом страны будет утверждена недопустимость отчуждения нашей территории. Ни одно международное соглашение, ни одно решение международного органа не заставит Россию пойти против собственных интересов - устанавливается приоритет Конституции России. Кроме того, основной закон подтверждает приверженность России укреплению мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов», - сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Наш народ прошел через множество войн, защищая свою землю от захватчиков. Родная земля передана нам по наследству от наших дедов и прадедов и мы должны такой ее сохранить для наших потомков. И это касается не только внешних агрессоров. Мы не позволим торговать нашими территориями», - заявил генеральный директор межрегиональной научно-просветительской общественной организации «Урало-Сибирский дом знаний», куратор акции «Бессмертный полк» Игорь Белехов.

Согласно поправкам, под запретом будут любые действия и призывы, направленные на отчуждение территорий России. Это значит, что кто бы ни был президентом страны, он не сможет даже начать переговоры об этом.

«А вдруг у власти появится какой-то деятель, который решит какие-либо наши острова отдать Японии или еще кому-то?! А после принятия поправок Конституция запретит это делать и вообще обсуждать данную тему. Сегодня нашу страну окольцевали базами в Польше, в Литве, в Латвии. Нас обзывают захватчиками, оккупантами, говорят, что мы причастны к развязыванию войны. Мы должны держать «порох сухим», чтобы защитить свой суверенитет. Все в мире знают, что мы боеспособны. Десять лет назад о нас ноги вытирали, а сейчас с Россией все считаются», - подчеркнул председатель Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов Анатолий Сурков.

Еще одна поправка в Конституцию России касается защиты исторической памяти. Сейчас представители многих стран хотят обвинить СССР в начале Второй Мировой войны и переписать историю. «Переиграть», «перевоевать» Великую Отечественную войну, кардинально пересмотрев ее причины, характер и итоги - вот чего добиваются современные западные политики, прикрывая свои действия фразой - «новое прочтение» истории.

«Как вы знаете, именно защита исторической памяти - одно из базовых изменений, которые предполагается закрепить в обновлённой Конституции страны. В частности, в неё вносится статья, я хочу ее процитировать: Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», - сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Настоящий гражданин и патриот воспитывается на истории своего народа, своей страны, которой мы по праву гордимся. И позволить иностранным «историкам» переписать ее, умалив наш вклад в победу над фашизмом, а то и просто поставив с ними в один ряд - это значит предать память о наших близких и родных, отдавших жизнь во имя нашей жизни. Что же касается местных «правдолюбов», потакающих таким попыткам очернения истории нашего народа, здесь нельзя обойтись только праведным гневом. Коллаборационизм нужно карать по закону! Защищать правду для потомков - наша прямая обязанность», - уверен Игорь Белехов.

«Сейчас существуют попытки переписать историю, обесценить роль Советского Союза в Великой Отечественной войне. Наш многонациональный народ в данный период как никогда нуждается в сплочении вокруг какой-то идеи или исторической ценности. А этим является патриотизм и память. Есть уникальные слова, что память - это достоинство человека, а беспамятство - это его позор. Мы обязаны помнить тот подвиг, который совершил наш народ. Многие ученые сломали головы, выясняя, что является национальной идеей», - отметил Анатолий Сурков.

Поправки в Конституцию - это новая ступень защиты России и ее границ. Конституция - главный закон, защищающий права и свободы россиян от внешнего и внутреннего посягательства. Время идет, меняется страна, меняются люди, живущие в ней, и народы, окружающие ее, и основной закон должен соответствовать реалиям времени, способствовать стабильному развитию государства, его укреплению.

«Помните Юлиуса Фучика: «Бойтесь равнодушных…»? Если вам небезразлична судьба страны, голосуйте. Сегодняшнее российское законодательство дает возможно по-разному трактовать ту или иную ситуацию как в пользу страны, так и в ущерб. Потому периодически и возникают дискуссии, подобно вопросам о Курилах или Крыме. Закрепив вопрос защиты суверенитета и территориальной целостности в Конституции, мы однозначно дадим отпор всем попыткам отторгнуть территории России, не допустим торговлю нашими территориями. То же касается и защиты исторической правды. Мы - народ-победитель и народ-освободитель! И умалять значение подвига при защите Отечества от врага, а мира - от коричневой чумы фашизма не позволено никому. И еще. Челябинск борется за присвоение ему звания «Города трудовой доблести». Мы уверены, что заслуги нашего родного Танкограда в годы Великой Отечественной войны дают все основания для присвоения ему этого высокого статуса. Те же, кто еще не успел отдать свой голос за родной город, смогут это сделать 1 июля», - рассказал Игорь Белехов.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25-го июня по первое июля. Голосовать южноуральцы смогут тремя способами: очно, на избирательных участках; дистанционно, через портал госуслуг и на дому.

Все участки для голосования будут оборудованы в соответствии с санитарными требованиями.

Главным днем голосования является первое июля. Этот день будет в России официальным выходным.