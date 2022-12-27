27.12.2022
Прокуратура Челябинской области подписала соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой
27.12.2022
Большинство любителей книг верят в волшебство Нового года
27.12.2022
Бывшему директору «Челябоблинвестстроя» продлили заключение под стражей
27.12.2022
Работники «Уральской кузницы» проверили навыки игры в стритбол
27.12.2022
Накануне новогодних каникул железнодорожники напомнили школьникам правила безопасности
27.12.2022
В Челябинске состоялось открытое первенство по дзюдо
Бывшему директору «Челябоблинвестстроя» продлили заключение под стражей
17.11.2022
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» снова пытался выйти из СИЗО
31.08.2022
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» пробудет в СИЗО до конца октября
15.04.2022
Замминистра строительства Челябинской области освобождена от занимаемой должности
01.03.2022
Связи не будет: челябинский облсуд отказал адвокату Алексея Абаимова в удовлетворении апелляционной жалобы
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022