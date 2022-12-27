Бывшему директору «Челябоблинвестстроя» продлили заключение под стражей

Бывшему директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову, обвиняемому в получении взятки и злоупотреблениями должностными полномочиями, продлена мера пресечения в виде ареста.

Прокуратура поддержала ходатайство следователя СУ СК региона о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей бывшему директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой». Сегодня, 27 декабря, Тракторозаводский районный суд Челябинска отклонил просьбу стороны защиты и обвиняемого об изменении меры пресечения, удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражей до 28 февраля 2023 года.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый в период 2018-2019 годов за взятку в сумме 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» обеспечил подписание актов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше, возводимого в рамках государственного контракта.

В результате организации-подрядчику было необоснованно перечислено свыше 19-ти миллионов рублей, которые впоследствии были похищены.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области.

Абаимов фигурирует и еще в одном уголовном деле – о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Он, по версии следствия, получил от заместителя директора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова полтора миллиона рублей за подписание актов приемки работ. Тот уже осужден и приговорен к четырем годам лишения свободы.