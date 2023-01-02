Власти Коркино: Закон «Об ответственном обращении с животными» представляет опасность для людей

Стаи бродячих собак продолжают бегать по улицам Коркинского муниципального округа (Челябинская область) и периодически нападать на жителей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что местные власти не предпринимают необходимые меры к отлову бездомных животных и поручил возбудить в отношении них уголовное дело. Администрация округа заверяет, что делает всё возможное, но в корне изменить ситуацию мешает несовершенный федеральный закон. Пока его не изменить, агрессивные собаки будут продолжать нападать на людей.

Напомним, 16 февраля 2022 года стая бездомных собак напала на 11-летнюю девочку (ребенка с рваными ранами ее доставили в больницу). По данному факту было возбуждено уголовное дело. Коркинские власти признали, что в районе сложилась напряженная ситуация с безнадзорными животными и уже тогда заявляли, что действующий федеральный закон не работает. Собак отлавливают, стерилизуют, чипируют и обратно выпускают. Но на воле они вновь проявляют агрессию.

Прошел почти год, жители в социальных сетях продолжают жаловаться на бездействие властей Коркино. Горожане указывают, что стаи агрессивных бродячих собак пугают их и даже набрасываются, в том числе на детей, сообщается в telegram-канале информационного центра СК России.

«…по городу ведь не пройти спокойно, везде эти стаи. Около школ и детских садов, лают и скалятся, это ведь ненормально. Чего мы ждём? Очередной трагедии? Недавно помогла бабушке спуститься с крылечка почты около Спорттоваров, не знаю, сколько она стояла и боялась пройти, потому что около почты огромная стая собак рассекает», - пишет Алиса в группе «Чем живет Коркино» ВКонтакте.

«Администрация, примите меры. На пищевом (техникуме – прим.) во дворах, где пятиэтажки, возле садика и школы бегает стая собак, также бегают и дальше, где магазин и эти дворы. Страшно отпускать детей и даже ходить самим», - обращается к властям через соцсети другой житель.

«Доколе терпеть. Опять напала стая собак на человека. Покусали, есть обращение и зафиксировано», - делится Сергей Петрович.

«После учебы с подругой хотели пройти по улице Циолковского, но не смогли из-за бешенных собак (число собак было семь)», - отмечает Ангелина Панькова.

Коркинцы в декабре также с возмущением рассказывали и о другой стороне этой проблемы - неизвестные в районе школы №8 массово потравили собак. «Пострадали не только уличные, но и домашние. Даже те. которые вообще никого не трогали, не представляли опасности и не отходили от дома», - возмущалась жительница.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову «возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве информации, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах». Исполнение поручения контролирует центральный аппарат, сообщается в telegram-канале информационного центра СК России.

Кака объяснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Коркинского муниципального округа, «причина нападений диких собак на людей — это закон «Об ответственном обращении с животными». Из-за принятых норм тысячи муниципалитетов по всей стране не способны защитить своих жителей от опасных животных».

В администрации заверяют, что они выполняют все возможные требования действующего законодательства. «С подрядными организациями по отлову безнадзорных животных регулярно заключаются муниципальные контракты (как прямые, так и на основании конкурсных процедур). В настоящее время также действует контракт. Более того, на переданные Коркинскому округу государственные полномочия в 2022 году из областного бюджета выделено 650 тысяч рублей, а из местного, по решению главы, - практически один миллион рублей», - рассказали в мэрии.

Согласно действующего закона, после отлова и трехнедельного нахождения в приюте, где проводятся процедуры чипирования, стерилизации и вакцинации, животных нужно отправлять на прежние места их обитания. «Собаки не становятся беззубыми. В свою очередь, уже с чипом в ухе, они, по-прежнему, вынуждены выживать. Они также нападают на людей в поисках пропитания», - подчеркивают в администрации, пытаясь привлечь внимание к проблеме, решить которую можно только на федеральном уровне.

Местные власти на протяжении двух лет направляют обращения в различные органы власти, в том числе Государственную думу, о несовершенстве действующего закона с просьбой пересмотреть его.

«Мы опасаемся повторения трагедии. Действующий закон – представляет опасность для граждан и приводит к мучениям животных», - отмечают в администрации.

Ранее уполномоченный по правам человека в области Юлия Сударенко, что бездомных отловленных собак не нужно выпускать после стерилизации обратно в среду обитания. Необходимо находить им хозяев или содержать их в приюте до момента естественной смерти.