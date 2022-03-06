Главные новости Челябинской области за неделю (с 28.02.2022 по 04.03.2022)

Главным событием этой недели, бесспорно, стало проведение военной спецоперации России на Украине. Этой теме посвящена специальная рубрика на сайте «Урал-пресс-информ». В огромном потоке новостей о ходе военных действий, санкциях и принимаемых ответных мерах наши читатели обратили особое внимание на сообщение о публикации Манифеста Федеративной Республики Украины. Его обсуждение, как утверждает издание bloknot.ru, началось в областных и городских советах Харьковской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей.

Трагической для южноуральцев стала новость о гибели в ходе спецоперации на Украине офицера Константина Глушкова, уроженца Чебаркуля (Челябинская область). Военнослужащего похоронили третьего марта на Градском кладбище Челябинска. Позже стало известно о гибели ещё одного южноуральца - выпускника ЧВВАКУШа, лётчика Ростислава Еременко.

Из-за острой международной повестки многие региональные события остаются порой незамеченными. Мы решили восполнить этот пробел и сделать подборку итоговых новостей за неделю.

Итак, вот что произошло: