Главные новости Челябинской области за неделю (с 28.02.2022 по 04.03.2022)

Главным событием этой недели, бесспорно, стало проведение военной спецоперации России на Украине. Этой теме посвящена специальная рубрика на сайте «Урал-пресс-информ». В огромном потоке новостей о ходе военных действий, санкциях и принимаемых ответных мерах наши читатели обратили особое внимание на сообщение о публикации Манифеста Федеративной Республики Украины. Его обсуждение, как утверждает издание bloknot.ru, началось в областных и городских советах Харьковской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей.
Трагической для южноуральцев стала новость о гибели в ходе спецоперации на Украине офицера Константина Глушкова, уроженца Чебаркуля (Челябинская область). Военнослужащего похоронили третьего марта на Градском кладбище Челябинска. Позже стало известно о гибели ещё одного южноуральца - выпускника ЧВВАКУШа, лётчика Ростислава Еременко.
Из-за острой международной повестки многие региональные события остаются порой незамеченными. Мы решили восполнить этот пробел и сделать подборку итоговых новостей за неделю.
Итак, вот что произошло:
- В Челябинскую область самостоятельно приехали 33 беженца из Луганской и Донецкой народных республик. Все прибывшие разместились у родственников и друзей. Жителям Донбасса помогут оформить документы и выплатят единовременное пособие в 10 тыс. рублей.
- В Челябинске сократилась заболеваемость короновирусом, в связи с этим в области смягчили антиковидные ограничения. С 1 марта QR-коды не требуется предъявлять в ТРК, парикмахерских, салонах красоты, фитнес-центрах и бассейнах. Пока COVID-сертификат необходим только для посещения культурного или спортивного мероприятия. Также с 1 марта в регионе возобновилась плановая диспансеризация и проведение профильных медосмотров.
- За сброс сточных вод в Шершнёвское водохранилище завели дела на ООО «ЮжУралВодоканал» и его управляющего. Экологические нарушения выявили сотрудники прокуратуры и Минэкологии Челябинской области в ходе выездной проверки. Предприятие обязали устранить нарушения и заплатить штраф в 100 тысяч рублей.
- Мэрия Челябинска утвердила проект планировки территории под метротрамвай. Принятый документ предусматривает возможное продление наземной ветки по проспекту Ленина до городского бора (ТК Курчатов). Ранее с критикой документа выступили общественники.
- Глава Челябинска Наталья Котова поручила проконтролировать ситуацию со строительством двух детских садов, сроки сдачи которых затягиваются. Это детский сад на 120 мест по улице Горького, 25-А и садик на 296 мест в микрорайоне «Лэйк Сити» в Чурилово.
- Челябинцам рассказали о запланированной модернизации второго мусоросортировочного комплекса полигона ТБО в Полетаево. Производственную площадку, где проходит разделение отходов на фракции, полностью обновят в этом году.
- Челябинские архитекторы создали лучший проект благоустройства одной из локаций в районе Салехарда. Всего за один день команда «Пжлст» придумала, как превратить парковку возле скульптуры мамонта в комфортное место отдыха. «Гнездовье мамонта» настолько понравилось жюри, что в мае наши архитекторы отправятся в Салехард, чтобы продолжить работу над проектами общественных пространств.
- Ректор Челябинского государственного университета подарил Государственному историческому музею Южного Урала сразу семь фрагментов Аризонского метеорита – на счастье, чтобы метеоритная коллекция музея расширялась и дальше.
- В Челябинске сотрудники МСЧ спасли собаку, которая оказалась на льдине посреди реки Миасс. Пёс пытался выбраться самостоятельно, но соскальзывал в воду. Очевидцами происшествия стали гуляющие по набережной возле филармонии челябинцы. Они и позвонили в экстренные службы.
- В Челябинском зоопарке проснулся медведь Харитон, которого осенью прошлого года лечили от отравления. И, к счастью, Харитона удалось выходить и поставить на лапы. Сотрудники зоопарка выложили в соцсеть видео первого утра гималайского мишки после зимней спячки.
- Всю неделю православные жители области пекли блины и праздновали Масленицу. Гуляния продолжатся и сегодня, 6 марта. Так, например, в челябинском Сквере искусств горожане смогут увидеть выступления творческих коллективов, историческую реконструкцию и поучаствовать в традиционных народных забавах. Праздничные мероприятия пройдут также в парках и скверах.